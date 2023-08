A Károly Róbert hídnak köszönhetően a zsákfaluból nyitott, könnyen elérhető községé vált a festői környezetben lévő Helemba. Mint már beszámoltunk róla, az uniós forrásokból elkészült Ipoly-hidat július 28-án adták át a forgalomnak. A Felvidék.ma alig egy hónap múltán visszatért a közel hétszáz lakost számláló községbe.

Az autóforgalom mellett a kerékpárosok is előszeretettel használják az új hidat. Már az ünnepélyes átadás napján számos kerékpáros turista vette igénybe az átkelőt. Augusztusi helembai barangolásunkkor is számos magyar, szlovák, cseh, illetve angolul beszélő kerékpárossal találkoztunk a faluban. Kissé megnövekedett az autós forgalom is, melyhez a korábbi zsákfalu nem igazán volt hozzászokva.

„Időigényes projekt zárult le július végén. Nagyon sokat kellett várnunk arra, hogy a tervek megvalósuljanak” – mondta a Felvidék.má-nak nyilatkozva Izrael Gergely, Helemba polgármestere.

Hangsúlyozta, most még korai teljes körű összegzést adni, ám az elmúlt majd egy hónap tapasztalatairól már lehet következtetni.

Mint elmondta: a nyári időszak kellős közepén adták át az Ipoly-hidat. Sok turista kihasználva ezt az időt, eljött megtekinteni az új létesítményt.

„Sokakat vonz az újdonság. Kerékpárosok mellett az autóforgalom egy részét is a kíváncsiság hozta el a községünkbe”

– tette hozzá. Főleg a hétvégén tapasztalható itt nagyobb forgalom. Jobban oda kell figyelni a biztonságos közlekedés érdekében – szögezte le.

Jelezte: hétköznapi viszonylatban a falun áthaladó forgalom körülbelül a duplájára emelkedett. Kezelhető a kialakult forgalom – véli a falu első embere.

A térségben az Ipoly mindkét oldalán kiépített kerékpárút-hálózat van, ami a hídon átvezetve összekapcsolódik.

Az infrastruktúra szintén egy határon átnyúló együttműködés keretei között épült ki. Párkány és Helemba között már elkészült a kerékpárút, az Ipolydamásd és Letkés közti szakasz most épül.

Így a kerékpárosok már korábban is megjelentek a faluban, most pedig megnőtt a számuk. Erre reagáltak a helembai vendéglátóipari egységek is, szélesebb kínálattal várják a látogatókat. „Mindez helyi és regionális szinten is hatalmas előrelépés és lehetőség” – jegyezte meg. Érdemes felkeresni a községet, csodás környezetben fekszik. Az épített örökség mellett a természeti kincsek, például az Ipoly torkolata is felfedezésre várnak.

Mint írtuk, Helemba zsákfalu volt, melyet Párkány felől csupán egy irányból lehetett elérni közúton. A híd tervezésénél erre a jellegre is odafigyeltek.

Így a Károly Róbert hidat 3,5 tonnánál könnyebb járművek vehetik igénybe.

Csupán személyautók, motorkerékpárok és kerékpárok jöhetnek át a hídon. A harmadosztályú közút nem bírna el nagyobb forgalmat, egyes szakaszai nagyon szűkek. „Jelenleg is keressük a megoldást a közútkezelővel és a megyével a biztonságos közlekedés érdekében” – hangsúlyozta Izrael Gergely.

A teherautók nem használhatják a hidat, számukra a legközelebbi átkelő a folyón Ipolyságnál van. A lakosság még szokja az új helyzetet, a nyitottsággal járó változásokat.

Ami azonban a biztonságot jobban veszélyezteti, az a illegális határátlépők drasztikusan növekvő száma. Jelentős mozgás főleg a nemzetközi vasúti átkelőn zajlik. Túl nagy csoportok érkeznek, napi szinten akár 80-100 migráns jelenik meg a faluban. A térség több településének is gondot okoz a kialakult helyzet. A helembai polgármester is részt vett az augusztus 25-ei ipolysági egyeztetésen, ahol a magyar és a szlovák kormány szerveinek küldték el nyílt levelüket ez ügyben.

