Míves kivitelezésű hídalbum szedi csokorba az Ipolyon átívelő újjászületett hidak történetét. A határátkelőként is működő új Ipoly-hidak története mellett a közel két évtizedes előzményeket is áttekinti a kiadvány. A szöveg mellett fotókon is végigkövethetjük az öt Ipoly-híd építésének s legtöbb esetben az átadásának mozzanatait is.

Mint az előszóban Magyar Levente, parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes kifejtette: „a hidak mindig is kiemelt figyelmet kaptak az építmények között tekintettel arra, hogy jelentőségük túlmutat a gazdasági – társadalmi hasznokon. A két partot összekötő mérnöki alkotás egyben szimbólum is. Így különösen nagy ünnep a hídavatás, aminél csak az nagyobb, ha egyszerre több hidat avathatunk.”

Mint hozzátette: az Ipoly-hidak története több szempontból különleges és egyedi, ezek a szerkezetek nemcsak két partot, hanem két országot, ezzel együtt magyarok százezreit kötik össze. A díszes hídalbum bemutatja a múltat, az elért eredményeket és a reánk váró jövőt.

A kiadvány külön fejezetben összegzi az Ipoly-hidak történelmét. Mint olvasható, a második világháború végéig 47 híd kötötte össze a folyó két partját. A szocializmus évtizedeiben alig pár átkelő maradt. Balassagyarmat és Ipolyság hídjai szolgálták csupán az átkelést. A későbbiekben vált átjárhatóvá ismét a Letkés és Szalka közti közúti híd. Ugyancsak szó esik a vasúti összeköttetésről. A második világégést követően ez a hálózat is alaposan korlátozott lett.

A könyv végigvezeti az olvasót az újjáépítés előzményein. Kronológiát követve mutatja be a legfőbb állomásokat, külön kitér a térség önkormányzatainak és a civil szféra ténykedésére. Néven említi a kezdeményezés mozgatórugóit, az Ipoy-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás vezetőit, a tragikus hirtelenséggel eltávozott Molnár Katalint és az utódját, Lőrincz Máriát. A hosszú küzdelmek mellett természetesen az elért eredmények is helyet kapnak a kötetben.

Bővebben foglalkozik az öt megépült és többségében már átadott Ipoly-hidakkal. Kronológiai sorrendben számol be az egyes átkelők történetéről, az építkezés mikéntjéről. S mindamellett szakszerűen bemutatja a megépült hidakat is.

Elsőként a Ráróspusztát Rárossal összekötő híd, a Madách híd történetével ismerkedhetünk meg. A fotográfiákon végigkövethetjük az építkezést a 2011-es hivatalos átadással egyetemben. A Pöstyénpuszta és Pető közt megépült Katalin híddal folytatódik az Ipoly-hidak története. Ebben a fejezetben szintúgy az előzményektől a megépülésen keresztül a 2012-es átadásig követhetjük végig az eseményfolyamot.

Harmadikként az idén júliusban átadott Károly Róbert híddal ismerkedhetünk meg. Helembát Ipolydamásddal összekötő híd az Ipoly torkolatánál épült meg. Ebben az esetben is a könyv lapjai végigvezetnek a teljes folyamaton. Negyedikként a még átadásra váró Szent Borbála hídról tudhatjuk meg az alapinformációkat. Az Ipolyhídvéget Drégelypalánkkal összekötő közúti hidat 2024. január első felében adják át ünnepélyes keretek között. Így a kötet a híd történelmét, az építkezést taglalja, kitérve az alapkő ünnepélyes elhelyezésére is. Az ötödik Ipoly-hídként a Szent-Iványi híddal ismerkedhetünk meg behatóbban. A kötet kiadásakor még nem történt meg a hivatalos átadás, erre alig pár hete, december elsején került sor. A Szent-Iványi híd megépítésének hátterével is tüzetesebben megismerkedhetünk.

A könyv továbbá összegzi a jövőbeli terveket, az újjáépítésre váró további Ipoly-hidakat is. Szól többek között a Bussa és Nógrádszakál, Tőrincs és Litke közti jövőbeli hídról, avagy az Ipolybalog és Ipolyvece közt tervezendő Szent Korona hídról.

Amint a zárszóban olvasható: „az Ipoly egy kis folyó, melynek áthidalása nem jelent műszaki kihívást. Azonban a vízfolyás hosszú szakaszon Magyarország és Szlovákia határát is jelenti. (…) Ezzel a hídalbummal ünnepelhetjük, hogy újjászületett az ötödik Ipoly-híd is, valamennyi többségében európai uniós forrásokból. (…) A világ hídjai között ezek méretüket tekintve kisebb szerkezetek, fontosságuk mégis óriási, hiszen összekötik a két partot és két országot is.”

A kiadvány kétnyelvű, magyarul és szlovákul összegzi az újjáépülő hidak történetét. A portálunkon az Ipoly-hidakkal kapcsolatos további cikkeket az alábbi linken találnak. A hídalbum a Hídászokért Egyesület támogatásával 2023-ban jelent meg.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)