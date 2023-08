Egyre tarthatatlanabb a migránshelyzet az Alsó-Ipoly mentén. Az elmúlt hetekben, napokban megtöbbszöröződött az illegális határátlépők száma az említett térségben. Mindez nagyban veszélyezteti a települések közbiztonságát. Így a helyi lakosság védelme érdekében is közös fellépést sürgetnek az Ipoly mente magyarországi és szlovákiai községeinek vezetői. Nyílt levélben tájékoztatják a szlovák és a magyar belügyminisztériumot a kialakult helyzetről. Az Ipolyság és Helemba, valamint Bernecebaráti és Szob közti térség polgármesterei augusztus 25-én Ipolyságon fogalmazták meg és írták alá a magyar és szlovák nyelvű dokumentumot.

Csak az elmúlt napokban napi szinten 100-120 illegális menekült érkezett az egyes Ipoly menti falvakba. A nap bármely szakaszában csoportosan lépik át a zöldhatárt, keresnek rendőri segítséget a szlovákiai oldalon. Tarthatatlan a kialakult állapot – jelezték a felvidéki polgármesterek.

Mint Izrael Gergely, Helemba első embere portálunknak ezzel kapcsolatban kifejtette: az utóbbi két-három hónapban egyre több a migráns a faluban. Ugyan alig egy hónapja adták át az új Ipoly-hidat, az embercsempészek által ideutaztatott menekültek zömmel a nemzetközi vasúti forgalmat lebonyolító vasúti hídon érkeznek Szlovákiába. Kisebb részük jön át a Károly Róbert hídon – mondta a polgármester.

Mindez a párkányi rendőrkapitányságot nagyon leterheli, akik eleve nem tudják napi 24 órában figyelni a határátkelőt – szögezte le.

Hasonló a helyzet Szetén és Ipolyvisken is. Az utóbbi településen az elmúlt napokban drasztikus módon növekedett meg az illegális határátlépők száma. Kedden például 120 migráns érkezett az alig hétszáz lakosú faluba.

„Ma már a lakosság fél kilépni a közterületre. A menekültek zaklatják őket, nem ritkán akár a hajnali órákban kérnek rendőri segítséget tőlük” – mesélte a legújabb fejleményeket Német Zsolt, Szete polgármestere. Hozzátette, számukra a lakosság védelme az első.

Nagyon leterheli az önkormányzatokat a kialakult helyzet – ezt már Antal-Nyustin Ágnes ipolyviski polgármester nyilatkozta.

Kiemelte: nagyon jó a kapcsolat a rendőrséggel, ugyan tapasztalják, hogy a belügyi szervet is alaposan próbára teszik az elmúlt napok eseményei.

A határátlépők rendőri kísérettel először az ipolysági rendőrkapitányságra kerülnek, majd a regisztrációt követően az idegenrendészet érsekújvári, nyitrai, vagy pozsonyi központjába szállítják őket. A rendőrségi autóbuszok mára megszokott látvánnyá váltak a térség kis falvaiban.

A polgármesterek felhívták továbbá arra is a figyelmet, hogy a migránsáradat következtében a településeket övező zöldterületen jelentős mértékben megnövekedett a hulladék mennyisége. Zsákok, táskák, ruhanemű és cipők, de akár pelenkák sokasága hever a határban. A menekülthelyzet egészségügyi kockázatot is rejt magában. Hiszen a közel-keletről érkező menekültek különböző, nálunk ismeretlen betegségeket is terjeszthetnek.

Mint Antal-Nyustin Ágnes a nyílt levéllel kapcsolatban a Felvidék.ma kérdésére elmondta: „Egyrészt összefoglaljuk a problémakört. Mi nem bántani akarjuk a migránsokat, megértjük a helyzetüket. Viszont szeretnék felhívni a figyelmet a helyi problémákra.”

Hozzátette, pontokba szedték azokat a problémákat, amelyek az önkormányzatokat többletteherként érintik.

Felhívták emellett arra is a figyelmet, hogy a rendőrség kapacitását is lefoglalják, ami a közbiztonság területén érezteti negatív hatását. Javaslataikat is megfogalmazták. A nyílt levélben intenzívebb együttműködést kérnek a két állam között, hogy a határtérségben közösen próbálják megoldani ezt a problémát. Az aláírók fontosnak tartják az alapos, többirányú tájékoztatást. Ugyanakkor megoldást várnak a hulladékkal és a fertőzésveszéllyel kapcsolatban is.

Jelezte: tarthatatlan már a helyzet, ennek megoldásaként született meg a kezdeményezés, melyet minden érintett település támogat.

A magyarországi oldalon is érzékelik a helyzet súlyosságát. Pongárcz János László, Kemence első embere szintén kiemelte, az utóbbi négy-hat hónapban látványosan megnövekedett a migránsok száma. Az Ipoly bal oldalán főleg Tésa és Ipolydamásd, az előbbi Ipolyvisk az utóbbi Helemba folyón túli szomszédja a legfrekventáltabb települések, amelyek ettől jelentősen szenvednek.

„Közös cselekvési tervet kellene kidolgoznia a két kormánynak, erre hívtuk fel a figyelmet a nyílt levéllel” – húzta alá.

A problémát mielőbb orvosolni kell, hiszen az Ipoly menti lakosság közbiztonsága került veszélybe. Több településen már nem mernek kimenni a községbe sem, nem még a falu határába, az Ipoly-partra.

Kemence polgármestere úgy véli, a katonaság és a rendőrség közös munkájával a határövezet védelmét kellene megerősíteni. Így az illegális bevándorlókat a nyílt téren tartóztathatnák fel, s mentesülnének a térség kis falvai a migránsáradattól. Ehhez nélkülözhetetlen a két kormány közös fellépése – magyarázta a polgármester.

Az illegális határátlépések nem csupán a fent említett térségben okoznak gondot. Az Ipoly középső szakaszán, Ipolynagyfalu, Szlovákgyarmat térségében is érzékelhető a migránsáradat.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)