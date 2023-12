A nagy készülődés közepette jólesik a léleknek a lelassulás, az elmélyülés, a feltöltődés. Erre jó alkalomként szolgál az Ipolyságon már hagyományosan megrendezett Adventi hangverseny.

Az idén a Szűz Mária Mennybemenetele templom karzatáról hangzott fel mintegy jelezve a hangverseny kezdetét Wollent Anna előadásában a Megjövendölve volt régen – régi Magyar karácsonyi ének Volly István gyűjtéséből, Mathilde Marchesi: Ave Maria és Adolphe Adam: O Holy Night című éneke. Orgonán Zsilka Alan orgonaművész kísérte.

A nyitány elhangzása után a rendezvény főszervezője és egyben konferansziéja, N. Tóth Anikó bevezető szavai az ünnepi készülődésről, a titkok és csodák közeledtéről, a várakozás öröméről szóltak:

„jön, egyre közeledik a legszebb, legmeghittebb, legfényesebb ünnep, mely csengő énekszót, zengő muzsikát indít a lelkekben: az összetartozás örömét”.

Szeretettel üdvözölte a fellépő énekeseket és a három kórust, kiemelten a Magyarországról érkezett gödi Gaude kórus tagjait és karnagyát, Földvári Mátyást, majd felkérte Hlédik László atyát, szóljon az ünnepváró közösséghez.

Hlédik László atya szintén köszöntötte az egybegyűlteket: a kórusokat, az énekeseket, az őket kísérő zenészeket és a hallgatóságot egyaránt. Üdvözlő szavaiból két momentumot emelnék ki. Az előtte szólóhoz kapcsolódva ő is hangsúlyozta, hogy valóban az év legnagyobb ünnepére, a karácsonyra készülünk, amikor megemlékezünk arról, hogy Isten elküldte hozzánk egyszülött fiát, hogy kifejezze irántunk való szeretetét. Ez az a pillanat, amikor „ég és Föld összeér”, és nekünk méltóképpen kell felkészülnünk Isten fiának érkezésére. Minden jelenlévőnek jó szórakozást, felemelő lelki élményt kívánt.

Elsőként a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Magnificat Gyermekkara lépett színre Wollent Andrea karmester vezényletével, aki 1996-tól irányítja a gyermekkart. A felvezetőből megtudhattuk, hogy a gyermekkórust Kiss Ferenc zenetanár alapította, és immár több mint 25 éves fennállása alatt nemcsak iskolájukat, városunkat képviselte a környező településeken, sőt a határon túl is, hanem a Csengő Énekszó országos kórusversenyen Érsekújvárott többször is nívós elismerésben részesült, aranykoszorút nyert. Az általuk előadott műsorszámok a következők voltak: Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő – adventi népének, Georg Friedrich Händel: Örvendj világ, Laudate Dominum – Taizé ének, Varga Attila: Csak Jézusnak szolgálok – örömteli dicsőítő ének és Stephen Flaherty: a Volt egy régi december c. dal az Anasztázia c. mesefilmből.

Szólót énekelt Wollent Anna, furulyán közreműködütt Mokso Lúcia és Rádi Sarolta; Hajdú Sándor Levente, Rádi Mátyás és Jusztin Lehel pedig gitározott. Ritmushangszeren Bolya Corinna Boglárka, zongorán Szalay Szabolcs, valamint Zsilka Alan kísért.

A gyermekkar fellépését a Szondy György Gimnázium két tehetséges diákjának előadása követte. Az elsős Fehérváry Flóra és a végzős Tóth Tamás nemcsak saját örömükre énekelnek szívesen, hanem arra is vállalkoznak, hogy közönség elé lépjenek. Ezúttal Presser Gábor – Sztevanovity Dusán Az ünnep, valamint Balázs Fecó – Keresztes Ildikó: A csönd éve volt c. dalát adták elő. A felkészítő tanár Béres Gábor volt, zongorán közreműködött Torma Róbert.

Ezt követően a felnőttek sorakoztak fel az oltár elé. Elsőként a Musica Aurea Vegyeskar. Mint elhangzott: „a Musica Aurea Vegyeskar 1997-ben alakult Ipolyságon. A kórus fenntartója Ipolyság Város, valamint a Csemadok Ipolysági Alapszervezete.

Az énekkar repertoárjában megtalálhatóak az egyházi és világi kórusirodalom ismert és kedvelt művei a gregoriántól egészen a kortárs, illetve populáris zenéig.

A Musica Aurea Vegyeskar évente 4-5 alkalommal lép közönség elé, főleg Ipolyság és környéke kulturális, valamint egyházi eseményein. Jelentős és kedvelt rendezvénye a hagyományos adventi hangverseny, melyet megalakulása óta szervez, valamint a nemzetközi pünkösdi kórusfesztivál, mely már 8 éves múltra tekint vissza .“

A kórus művészeti vezetője és karnagya Béres Gábor. Az adventi koncerten első alkalommal lépett karnagyként közönség elé Béres Anilla, aki szülei révén szinte az énekkarban „cseperedett fel“. Karmesteri pályájához ezúton is sok-sok sikert kívánunk neki. A vegyeskar előadásában a következő kórusművek csendültek fel, Michael Praetorius: Szép rózsabimbó nyílt ki, Horváth Márton Levente: Gyermek születék, Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal, Tomas Luis de Victoria: Ave Maria, John Rutter: Angels´ Carol és S. Nagy István – Gallai Péter: Kívánj igazi ünnepet c. műve. Zongorán kísért Zsilka Alan és Torma Róbert, vezényelt Béres Gábor és Béres Anilla.

Utolsó fellépőként a gödi Gaude Kórus lépett a közönség elé. Az énekkar 2000-ben helyi zeneszerető értelmiségiekből alakult. Nevük – Kodály Adventi énekéből kölcsönözve – azt jelenti: Gaude – örüljünk, örvendezzünk! Jelenlegi fiatal karnagyuk, Földvári Mátyás 5 éve áll a vegyeskar élén. Az ipolysági adventi koncertre karnagyuk az egyházi repertoárból válogatott műveket: Kodály Zoltán: Adventi ének, Johann Sebastian Bach: Jesus bleibet …, Willam Byrd: Ave Verum corpus, Villiers Stanford: Beati Quorum via, Villiers Stanford: Coelos Ascendit hodie, Georg Friedrich Händel: Örvendj, világ, Angyalhangok (francia-belga ritmikus dal), Gordon Young: Alleluja és Anton Bruckner: Locus iste. Vezényelt Földvári Mátyás, orgonán kísért Zsilka Alan.

Az ünnepváró hangverseny végén N. Tóth Anikó kifejezte köszönetét minden kórustagnak, a művészi munkát vezető karnagyoknak. Köszönet illeti továbbá Zachar Pál polgármester urat a Musica Aurea iránt tanúsított figyelméért, önzetlen segítségéért, a hangverseny előkészítésében szorgoskodókat: Zsóka Szilárdkát, a kulturális osztály vezetőjét és kiemelten N. Tóth Anikót, a hangverseny háziasszonyát és lelkes szervezőjét, akiről köztudott, hogy szívügye a kóruszene.

Szép hagyomány, hogy a koncert zárásaként a fellépők együtt énekelnek. Az est hangulatának kicsúcsosodása volt ez a produkció. Az egyesített kórus Marco Frisina Anima Christi c. művét adta elő.

Szólót énekelt: Wollent Anna, Mokso Zsolt és Ott Emese, vezényelt Wollent Andrea. Ezzel a csodálatos művel kívánt N. Tóth Anikó valamennyi fellépő nevében meghitt adventet, türelmes várakozást és békés, lelki élményekben bővelkedő karácsonyi ünnepsort minden jelenlévőnek és kedves családjának.

A rendezvény végén Nagy Tímea alpolgármester megköszönte a varázslatos koncertet a fellépőknek, a közönségnek pedig azt, hogy jelenlétével megtisztelte a városunkban már hagyománnyá vált rendezvényt.

