Mint arról beszámoltunk, a Magyar Szövetség 2023. december 9-én Paton tartotta országos kongresszusa újraválasztotta Forró Krisztián pártelnököt, egyben országos elnökséget is választott. A 16 tagú elnökség tagjai között továbbra is megtaláljuk Cziprusz Zoltánt, aki a II. Országos Kongresszus margójára a következő gondolatokat fogalmazta meg. Idézzük:

1. Először is örülök, hogy végre lezáródott a párton belül a platformok, grémiumok és egyéb működésképtelen klikkesedések korszaka és ezeket kivezettük a pártból. Bízom benne, hogy ha lesznek is belsőleg bizonyos kérdésekben ellentétes nézeteink, mert ez egy gyűjtőpártnak természetes velejárója, kifelé egységesek leszünk és a párton belüli emberi kapcsolatok is barátira változnak azok között is, akiknél esetleg eddig nem volt feltétlen így.

2. Örülök, hogy egy olyan Országos Elnökség állt össze, ahol mindenki a párton belül találta meg a helyét és remélem a csapat hamarosan egy egységes közösséggé is fog kovácsolódni. Gratulálok a megválasztott Országos Elnök úrnak, OT Elnöknek, Alelnököknek és Országos Elnökség tagjainak. Itt szeretném megköszönni én is a bizalmat, hogy beválasztottak az utóbbiba. Szerintem egy ütőképes csapat állt össze, még ha a teljességhez hozzátartozik, hogy egy személy nagyon fog hiányozni az elnökségből, akinek a helye ott lett volna a rá leadott szavazatok alapján is! 🙁 Viszont annak örülök, hogy a párt női tagozata ugyancsak képviselve lesz az Országos Elnökség ülésein! 🙂

3. Az előttünk levő fél évben 2 komoly megmérettetés is áll előttünk, ahová az elsőre a köztársasági elnöki választásokra már jelöltük a párt elnökét Forró Krisztiánt, így garantáltan lesz közösségünknek jelöltje ezen a fontos választásokon is, sok sikert kívánok elnök úr! Valamint júniusban visszavihetjük közösségünk képviseletét az Európai Parlamentbe is! Hiszem ez is sikerülni fog és minimum 1, de akár 2 képviselőnk is lehet!

4. A neheze viszont csak ezután jön! Nagyon fontos a jó szereplés az összes választáson, viszont ezek csak lépcsőfokok a fő célunk eléréséhez a következő parlamenti választások sikeréhez! A Magyar Szövetségnek nem lehet más célja, mint vissza vinni közösségünket a legfelső szlovák törvényhozásba! Nem kell politológusnak lennie senkinek, hogy megállapíthassa ez sokkal nehezebb lesz, mint eddig bármikor volt, tekintettel közösségünk lelki és demográfiai állapotára! Ennek ellenére nem adhatjuk alább a célt, személy szerint én is hosszas mérlegelés után, ahol nagyon közel voltam ahhoz, hogy kiszálljak a közéletből ennek a célnak a megvalósításáért döntöttem úgy, hogy folytatom a munkát! Lehet, sok emberrel lesz komoly vitám, mert hiszem, ha mindent ugyanúgy fogunk csinálni mint az elmúlt 15 évben, az eredmény is hasonló lesz, ezért komoly reformokra lesz szükség a párton belül, ami lehet egyeseknek fájni is fog, viszont a siker érdekében elengedhetetlenek. Bízom benne, hogy az új Országos Elnökségben ehhez meglesz a kellő támogatás és politikai eltökéltség!

✌️Hajrá Szövetség, Hajrá Felvidéki Magyar Közösség!

(Cziprusz Zoltán FB/ Felvidék.ma)