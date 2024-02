BÁLI RUHÁK TÁRLATA

Címlapon és divatanyagunkban Marcell Claudia (23, Dunaszerdahely), valamint Dubničková Nikoletta pózol. Itt a farsang! Ruhánk kiválasztása pedig örök dilemma. Fontos tudni eseményünk időpontját, helyszínének flancos voltát, vagyis nívóját, eleganciáját, az esemény jellegét, na meg hogy kik vagyunk, mi a szerepünk, illetve főszerepünk… A kényelem, a villantás, a terjedelem és díszítettség mindezek tükrében kell hogy megfogalmazódjék! Juj, mit vegyek fel? Próbálunk segíteni.

Divatanyagunk a magazin 12. oldalán található.

MESE PASZTELLBEN

Rozsnyón leesett a hó, és a szűz hótól pasztellbe borult a város. Papp Viki képei ezt az egy napra szóló mesevilágot örökítették meg.

A fotóriport lapunk 6. oldalán látható.

ÚJÉVI FOGADALMAK, AVAGY SZERELMRE VÁRVA PIROS BUGYIBAN

Olaszországból terjedt el a hiedelem, miszerint aki szerelmet akar találni az új évben, annak piros bugyit kell viselnie szilveszterkor. Vagyis, ha nem húzol piros alsóneműt, gyér, vagyis semmilyen lesz a szerelmi életed, s nem leszel szerelmes a következő évben…

Írásunk a magazin 9. oldalán.

SZILVESZTERKOR SZÜLETNI

Decemberi nem lehet! – rázott kezet anya és apa, amikor eldöntötték: elég a bátyám egyeduralmából, most már jöhet a kistestvér. Nem tudom, ki mit rontott el, de valahol hiba csúszott az egyezségbe. Idén ugyanis 29. éve, hogy családunkban a szilveszteri ebédnél torta az előétel.

Olláry Ildikó cikke a lap 11. oldalán.

SZÍNJÁTÉK KENDŐKKEL

Sokszor mondjuk valakire, hogy „jók a színei”. Ezt arra értjük, hogy összhangban van a hajszíne, az arcszíne és a bőre tónusa. Ám az összhatást el tudjuk rontani egy hozzá nem illő ruhával. Aki ma a színválasztásban határozatlan, annak segít a színtanácsadó. Miképp születik az új külső? Erről kérdeztük Pukkai Judit színtanácsadót (Alsószeli).

Riportunk a magazin 23. oldalán.

TOXIKUS FÉRFIASSÁG

Miközben kongatjuk a vészharangot, hogy eltűnőben vannak a férfiak, rendre előkerül a toxikus maszkulinitás témája. Sőt, vannak olyan nők (de férfiak is), akik magát a férfiasságot akarják felszámolni. Ma sokan toxikusnak, vagyis mérgezőnek neveznek minden férfias tulajdonságot (nem csak a durvaságot), s le akarják törölni a térképről a férfit, hogy még írmagja se maradjon. Don’t you know that you are toxic? – tette fel a kérdést a kétezres évek elején Britney Spears. Tudod, hogy te egy toxikus pali vagy?

Ollé Tamás írása a magazin 28. oldalán olvasható.

A NŐK VÁLTOZTAK MEG!

A nők és lányok ma arra panaszkodnak, hogy mások lettek a férfiak. Nincs már udvarlás, a randi sem a régi, a férfi, ha nem is akar rögtön az első alkalommal ágyba bújni, a második alkalommal már kezdi az ostromot. Kevesen érzik magukat igazán jól a bőrükben, sőt egyre több fiatal nő és férfi él egyedül, a másik nemet hibáztatva sikertelen életéért.

Cikkünk a magazin 30. oldalán.

LEHET-E MÉRGEZŐ A FÉRFI?

A férfiak sírását ma mindenki másként értelmezi. A férfiak nem sírnak, s pont ettől toxikusak… De nem is akarnak sírni, amivel csak gyötrik a környezetüket, mert igazából sírnának. Viszont egy férfinak az érzelmeivel nem lehet baja, hisz a férfi kemény. Mérgező férfiasságnak mindenesetre azt tartjuk, mikor a férfiak nagyon férfiasan akarnak viselkedni, mert ezt várják el tőlük. De ez nem jó sem nekik, sem a nőknek.

Írásunk a lap 32. oldalán olvasható.

BÁLI ETIKETT

Mit illik viselni egy vadászbálon vagy a legfényesebb bálon? Ebben adunk tanácsot.

Etikettünk a magazin 35. oldalán található.

A NŐI RIVALIZÁLÁS

Írásainkban a női irigység témakörét járjuk körül. Mindez pedig hol máshol csúcsosodhatna ki leginkább, ha nem a munkahelyen, ahol az ember másokkal összezárva tölt heti 40 órát? Hiszen mindaddig, amíg könnyebb a kollégánkat befeketíteni, mint belenézni a tükörbe, amit odatart nekünk, van miről beszélni…

Szalai Réka írása a lap 36. oldalán, Olláry Ildikó cikke a 37. oldalon olvasható.

2023 LEGDIVATOSABB NŐI

Ajánlások alapján összeállítottuk azoknak a nőknek a listáját, akik mernek a legjobbak és mások lenni.

Összeállításunk a magazin 41. oldalán kezdődik.

KIMARADÁS

Minden azzal kezdődött, amikor tavasszal elmentem egy gyógyfürdőbe. A vízben ülve valamifajta belső nyugalom áradt szét az egész testemben. Akkor már rég nem voltam huzamosabb ideig egyedül, társaság vagy technika nélkül. Az agyam megállás nélkül termelte a boldogsághormont, miközben egyre csak az járt a fejemben, hogy milyen rég nem éreztem hasonlót.

Ollé Tamás írása Dömötör Ede fotóriportjával illusztrálva a magazin 48. oldalán található.

HÉGLI DUSAN: LEGYEN TÁNC

Egy újságíró onnan tudja, hogy igazán különleges emberrel van dolga, hogy teljesen belefeledkezik az interjúba. Hégli Dusan (52), az Ifjú Szivek Táncszínház művészeti vezetője hol elgondolkodtatott, hol meglepett, hol megnevettetett minket. Egy dolog azonban biztos: ezután kicsit mi is más szűrőn keresztül tekintünk a néptáncra.

Riportunk a magazin 52. oldalán.

JANUÁRI KARÁCSONY A RÁCTEMPLOMBAN

A pravoszlávok karácsonya januárban van. Komáromban van egy szép pravoszláv templom, a Ráctemplom, ahol még megünneplik a szerb karácsonyt. A rácokból, akiket Jókai oly szívesen emlegetett a regényeiben, már csak maroknyi maradt a városban, de azért január hatodikán megnyílik a templom kapuja.

Riportunk a lap 56. oldalán található.

HOGYAN ÜNNEPLEM A SZERB KARÁCSONYT?

Harminchatszor állítottunk már a férjemmel közösen karácsonyfát, és hetvenkétszer ünnepeltük együtt a karácsonyt. Mi minden ünnepet kétszer ülünk meg.

Janković Nóra írása a magazin 61. oldalán.

ROKOKÓ KÚRIÁBAN PÁLOS CSERÉPKÁLYHA

Régi házból új született, ami több mint egy új, mert a ház is fontos, de még fontosabb az, ami benne van: a régi történetek.

Interjúnk és képeink a magazin 62. oldalán találhatók.

LA CAMPANELLA

Csípős a reggel. Fázósan kilépek a teraszra, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az óváros épületeire. Szorosan magam köré fonom a köntösöm, majd közelebb hajolok a bögrémhez, amelyben gőzölgő kapucsínó illatozik. Az alsó lakásból zenefoszlányok törnek a magasba. Chopin? Vagy Liszt? Ó, igen, ez a híres La Campanella. Kedvem lenne táncra perdülni az aprócska erkélyen. Nagyot kortyolok a kávémból, s elmosolyodom. Már hallom is a fülemben a kedvesem szavait: „Na de kicsim, kapucsínót reggel? Mit szólnának ehhez az olaszok?” Mit nekem olaszok, amikor ezen a csodás februári reggelen a lábam előtt hever Bécs?

Novák Zita szerelmes novellája a magazin 68. oldalán olvasható.

A POSTÁS MINDIG KÉTSZER CSENGET

Új év van, Új Nőt hoz a postás. Vajon hogy néz ki a postásnő élete, akinek segítségével lapunk eljut az olvasóhoz? Interjúnkban a kulisszái mögé tekintünk, a füleki Bóna Katalint (45) kérdezzük, aki közel egy évtizede árulja töretlen lelkesedéssel az Új Nőt a Szlovák Posta kötelékében.

Interjúnk a lap 70. oldalán.