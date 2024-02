A kereskedelmi, fejlesztési volumen viszonylag alacsony maradt 2023-ban a szlovák ingatlanpiacon, 2%-os növekedést produkált az előző év azonos időszakához képest, amely azonban az infláció figyelembevételével még mindig visszaesésnek mondható, de a teljes szektor jelentősen „zöldebb” lett az elmúlt évben. A mára vitán felül álló trendet a zöldfinanszírozás előretörése is élénkíti. További kulcsszavak az ESG-megfelelés és a hibrid iroda.

Az ingatlanpiac egészére elmondható, hogy igen mérsékelt évet zárt tavaly, de jelentős különbségek adódtak a korszerűtlen épületek kárára, míg a fenntartható, korszerű megoldások sokkal kevésbé szenvedték meg a mélyrepülést ‒ összegezte a múlt évet Ohad Epschtein, a nemzetközi, ingatlanbefektetéssel és -hasznosítással foglalkozó Alfa Group hazai képviseletének vezetője.

A már korábban is élénkülő zöldfinanszírozás kifejezetten sokat, mintegy 13%-kal nőtt, és jelentős része épp ingatlanprojektek formájában „szolgálja” a közeljövőben a környezetet. Emellett mind több vállalkozás törekszik megfelelni a rájuk nézve még nem is kötelező ESG követelményeknek, amely szintén a zöldirodák, -raktárak felé tolja a gazdasági szereplőket.

Ráadásul ‒ tette hozzá Epschtein ‒ a fenntartható működés és a vele járó alacsony rezsi nemcsak a bérlőknek vonzó, de az üzemeltetőnek, tulajdonosnak folyamatos, megbízható bevételt produkál, akár több mint 10%-kal magasabb árakon a korszerűtlen ingatlanokhoz képest. Emellett befektetésként is sokkal alacsonyabb a kockázata, mondhatni, jövőálló.

Ismert piaci adat, hogy a spekulatív szegmensben az irodaterületek több mint fele többé-kevésbé zöldnek mondható. Napjainkban ‒ és ez tavaly különösen érezhető volt ‒ átértékelődnek az irodai terek funkciói is.

Míg korábban minden munkatárs evidensen az irodában dolgozott, ma a kollégák az irodát gyakran inkább találkozóhelyként, közös pontként használják, és az állománynak csak egy változó hányada van jelen egy időben. Ez a fajta hibrid használat akár 30%-kal kisebb, de minőségibb tereket feltételez a korábbinál.

A rohamosan emelkedő elvárásokkal tehát lépést kell tartani fejlesztésben, modernizációban. Azok az ingatlanok, ahol ez nem megvalósítható, fokozatosan elvesztik majd bérlőiket, eljelentéktelenednek, végül funkcióváltásra vagy az elbontásukra lehet szükség.

Ennek mellékjelensége a növekvő üresedési ráta is, amely idén akár 15%-ra is emelkedhet, még a gazdaság javuló teljesítménye mellett is. A bérlők az új foglalkoztatási formákhoz alkalmazkodva csökkentik területi igényeiket, és ezzel párhuzamosan a minőségibb, zöldebb lehetőségek felé mozdulnak el. Pozsonyban az üresedési ráta 14,2%-ra nőtt a gyenge kereslet és a jelentős, most befejezett projektek miatt.

Az Alfa Group egy nemzetközi, a régióban is jelentős ingatlancsoport, mely Szlovákiában több, mint 40 000 négyzetméternyi üzleti ingatlant ad ki. A csoport hazai éves forgalma 2022-ben meghaladta a 8 000 000 eurót.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)