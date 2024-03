A kassai Márai Sándor MTNy Gimnázium és Alapiskola idén a 11. alkalommal rendezte meg a szinte már hagyománnyá vált MáraiFesztet. A rendezvény fő célja, hogy az idelátogató nyolcadikos és kilencedikes diákoknak bemutassák az iskolát, emellett a jelenlegi diákok is tanuljanak valami újat egymástól.

Minden évben más tematikája van a nyílt napnak. Idén rendezik Párizsban a nyári olimpiai játékokat, így picit erre hangolódva az iskola vezetősége úgy döntött, hogy az olimpia témáját dolgozzák fel.

Az alapiskolások a tanító nénik segítségével ruhákat terveztek a sportolóknak, könyvjelzőket és érmeket készítettek, valamint kipróbálhatták a vívást is. A tornaterembe sikerült egy rögtönzött versenyt varázsolni, ahol lelkesen küzdöttek a gyerekek a focimérkőzésen. A legkisebbek megtanulták, hogy mit jelent az öt karika és azt is, hogy milyen sportágak szerepelnek az olimpián.

A kilencedikesek és a gimnazisták nemcsak egymás szórakoztatására készültek, hanem ők fogadták a különböző iskolákból érkező nyolcadikos és kilencedikes érdeklődőket.

A kilencedikeseknél megismerkedhettek a doppingszerekkel és azzal, hogy mely országokban használták a legtöbb tiltott teljesítménynövelőt az utóbbi években. Az I. AG osztályban olimpiai bajnokokkal kapcsolatos kérdésekre kellett helyes válaszokat adni. .

Az I. BG tanulóinál öt állomáson kellett játszani és pontokat szerezni. Életkor szerinti sorrendbe kellett tenni a magyar sportolók fotóit, kirakóst kellett összeállítani vízilabdázókról, volt activity, emellett egy kisebb ügyességi feladatot is teljesíteni kellett.

A II. AG osztályban az olimpiai kabalákról, mottókról és logókról tudhattak meg többet a vendégek. Az előadás után az olimpia grafikai látványvilágába is be lehetett pillantani, és digitálisan szerkeszteni egy logót. Kisebb-nagyobb sikerrel a kabalákat és a mottókat is megpróbálták az országokhoz kapcsolni a csapatok.

A II. BG osztályban a sportolók étkezési szokásairól esett szó, ahol az ügyes résztvevőknek kóstoló is járt. Tudjuk, hogy a bajnokok nagyobb odafigyeléssel állítják össze az étrendjüket. Az ő táplálkozásukban minden megvan, ami a miénkben is, viszont a rendszeres és célirányos edzés megmutatkozik a sportolók testfelépítésén. Beszéltek arról is, hogy a táplálkozás összefügg a sportsérülések gyógyításával is.

A III. G osztályban az olimpiai sportolókról szóló filmek világába kalauzolták a vendégeket a harmadikosok. A beöltözött diákok által megszemélyesítve megjelent a kifutón Zádor Ervin vízilabdázó, Tonya Harding műkorcsolyázó, Pierre Durand lovas, Teófilo Stevenson ökölvívó és még sok más ismert olimpikon.

Mindenki mesélt az életéről egy keveset és megemlítette a róla készült film címét. Ezután következtek a különböző feladatok, amiben a legügyesebbeknek azok bizonyultak, akik figyeltek az elhangzott információkra. A filmekből részleteket vetítettek és ki kellett találni, hogy melyik említett sportoló szerepel benne.

Ezeket a filmeket azért érdemes megnézni, mert ebből rájön az ember, hogy egy olimpikon élete nem csak csupa csillogás, a sikerekért éveken át küzdeni kell, nem is keveset.

A nyílt nap résztvevői minden bizonnyal rengeteg újat megtanultak, amit majd hasznosíthatnak az életben.

A MáraiFeszt célja tehát elsősorban az, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok bepillantást nyerjenek abba, hogy milyen a Márai közösségében alkotni és tanulni.

(Chovan Lilla/Felvidék.ma)