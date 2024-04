Május elsején Zselízen szervezik meg ismét a Barsi Református Egyházmegye egyházmegyei majálisát. A Zselízi Református Egyházközség igen gazdag programkínálattal kedveskedik a közösségerősítő és hitet mélyítő alkalmon.

Az egyházmegyében mára már nagy múlttal rendelkezik ez a rendezvény. Több mint tíz esztendővel ezelőtt Hontfüzesgyarmaton rendezték meg az első ilyen jellegű majálist Kiss Pál esperessége alatt, Kassai Gyula és Tímea, lévai lelkipásztorok kezdeményezésére. Az elmúlt években az egyházmegye több egyházközsége is vendégül látta a hittestvéreket. A koronavírus-járvány korlátozta az alkalom megszervezését, majd 2022-ben Sáró, tavaly pedig Nagysalló volt az esemény házigazdája.

„Az alkalom egyik célja összegyűjteni az egyházmegyében élő gyülekezeti tagokat, és kilépve a templom ajtaján szeretettel megszólítani a körülöttünk-velünk élőket. Az ismerkedés, kapcsolatépítés mellett erőt is meríthetünk a meghitt alkalmak során”

– nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Révész Csilla, zselízi lelkész, az egyházmegyei majális idei koordinátora.

Hozzátette: elég nagy az egyházmegye területe, melyben az egyes gyülekezetek elszórva, sokszor megfogyatkozva élnek, így tényleg remek lehetőség a találkozásra és egymás biztatására ez az évente megszervezett egyházmegyei nap. Mint elmondta: igyekeztek olyan programot összeállítani, amely minden korosztályt megszólít és felkarol.

A majálisnak a zselízi magyar alapiskola, óvoda és a Mózeskosár Református Bölcsőde közös udvara, a 10.30-kor kezdődő istentiszteletnek pedig az ezek szomszédságában álló nagy tornaterem ad otthont. Ezen az alkalmon az igét Nagy Ákos Róbert, gömöri esperes hirdeti. Énekkel szolgál az egyházmegye lelkészkórusa, a gyülekezeti dicsőítő énekeket pedig a zselízi Franz Schubert Vegyeskar illetve az AZÉ zenekar tagjai vezetik.

Gazdag kísérőprogrammal is készülnek.

Még az istentisztelet előtt Ringató foglalkozásra várják a legkisebbeket 9.30-ra, a bölcsőde épületében. Ezt követően a kicsik foglalkoztatását a helyszínen a zselízi és a lévai református bölcsőde nevelői vállalták. Az istentisztelettel egy időben gyermek istentiszteletre és ifi alkalomra is sor kerül, egy-egy lelkipásztor vezetésével.

A közös ebéd ideje alatt református nótaénekesek előadásában csendülnek fel a jó ebédhez illő nóták. Számos gyülekezet és lelkész veszi ki részét a kondérok, és a finom falatok készítéséből. Majd az iskolák programjával folytatódik a rendezvény. Az érsekkétyi református iskola műsora mellett a lévai Juhász Gyula Alapiskola művészeti formációja lép fel, melyet a zselízi alapiskola előadása követ.

Zenés dicsőítésnek is teret adnak a majálison. A barsi fiatatokon kívül vendégül látják a VágmenIfi zenekarát is. Párhuzamosan egyháztörténeti előadásra kerül sor, dr. Czinke Zsolt szolgálatával. Mivel az esemény a Magyar Református Egyház által meghirdetett Élő Ige Éve felvidéki rendezvénye is, a színpadon ez a kezdeményezés is szót kap, majd Badin Ádám gömöri mesemondó örvendezteti meg előadásával a kicsiket és nagyokat. A versenyek – rajz, fogalmazás és rétesverseny – kiértékelése és egy rövid áhítat után az Apró Kincső és a Kincső Néptáncegyüttes fellépése és táncháza zárja a napot.

Kísérő programként a zselízi fiatalok kávékóstolást szerveznek, mely mellett beszélgetésre és elcsendesedésre is lehetőség lesz a lelkigondozói és imasátorban. Mindkét helyszínt lelkipásztorok segítik. Sportolásra, íjászkodásra ugyancsak lesz alkalom.

A Palóc Kistermelői Piactér kézművesei is megjelennek Zselízen, ahogy a BORUM – kárpát-medencei református borászok is bemutatják boraikat. Az ipolysági Keresztyén Magvető által kínált kiadványokat szintén megtalálhatják a majálison. A résztvevők bekapcsolódhatnak a helyszínen zajló, többféle kézműves foglalkozásba is.

Az egyházmegyei alkalom megszervezése és lebonyolítása erős és együttműködő közösséget kíván – Istennek hála, hogy a zselízi gyülekezetre ez jellemző! – tette hozzá a szervező.

A feladatokat szétosztva, Révész Tibor esperes vezetésével sok gyülekezeti tag kapcsolódott be a szervezésbe és a lebonyolításba egyaránt.

„Összefogásuk és hitük által a Barsi egyházmegye reformátussága ezen alkalmon bátran meg tudja élni a hitét, örömét, az egymáshoz és Istenhez való tartozását is. Mindezért Istené legyen a dicsőség!” – szögezte le végezetül Révész Csilla.

Az alkalomhoz közösségi oldalt is indítottak. Ezen részletesebben bemutatják az egyes előadókat, ismertetik a programokat. Az egyházmegyei majális közösségi oldala ITT érhető el.

A május elsejei alkalom magánszemélyek adományai, az egyházmegye, a Református Egyház illetve Nyitra megye anyagi támogatásával valósul meg.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)