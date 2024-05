A kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem Botanikus Kertje a mai nap folyamán nyílt napot tart, a látogatók 17 óráig ingyenesen léphetnek be a kert teljes területére, s nemcsak megcsodálhatják a csodálatos növényzetet, de egyes növényeket meg is vásárolhatnak, tájékoztatta a TASR hírügynökséget a létesítmény igazgatója, Pavol Mártonfi.

„A látogatók megtekinthetik például a trópusi növények üvegházait, valamint a szabad ég alatt termesztett számos, nálunk és külföldön honos növényt, melyek némelyike épp most borult virágba. A nyílt napon a teljes szépségükben pompázó növények megcsodálása mellett lehetőség nyílik arra is, hogy egyes növényeket megvásároljanak” – közölte, hozzátéve, hogy együttműködnek a citrus- és kaktuszkedvelők klubjaival is, melyek tagjai a növények árusítása mellett hasznos termesztési tanácsokkal is szolgálnak az érdeklődőknek.

Mártonfi megjegyezte, hogy a Viktória üvegház nem lesz nyitva, mivel ott az egzotikus lepkefajok nagy népszerűségnek örvendő kiállításának előkészületei zajlanak,

melynek megnyitását egy hét múlva tervezik. Szombaton (május 11-én) a botanikus kert növénycserét rendez, melyre az érdeklődők növényeket hozhatnak és csereberélhetik azokat. Ehhez a rendezvényhez kísérőprogram is társul, melynek keretén belül például az érdeklődőknek alkalmuk lesz csokoládé készítésére növényi hozzávalók felhasználásával.

