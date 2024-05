Fiatalok és idősebbek, a klasszikus- és a könnyűzene rajongói, reformátusok és nem reformátusok egyaránt megtalálják a számításaikat az idei Református Zenei Fesztivál programjai között. „A rendezvényen kiválóan megférnek egymás mellett az eltérő zenei műfajok, az elmélyülést segítő előadások, beszélgetések és az önfeledt táncházi mulatság is” – szemléltette az esemény sokszínűségét Szávay László főszervező.

Csak néhány név a fellépők közül: a Bakáts téren a nagyszínpadra áll többek között a Platon Karataev Duo, a Talamba Ütőegyüttes, az Ötödik évszak, a Fugato Orchestra és a Lóci játszik. A Kálvin Kamara Kertben a Jazzation, a Neumann Balázs Trio és a Gáspár Károly Trio, a Ráday Házban pedig a Makám, a Sebő-együttes és a friss Kossuth-díjas Misztrál koncertezik majd.

Idén is lesz orgonamaraton, amely csatlakozik a Filharmónia Magyarország világméretű Orgonák éjszakája kezdeményezéséhez. A klasszikus zene szerelmesei találkozhatnak Karasszon Eszterrel és a kiváló zongorista művészházaspárral, Simon Izabellával és Várjon Dénessel, Szalai Éva zongoraművésszel és a Somogyi Vonósnégyessel, valamint az In Medias Brass rézfúvós kvintettel. „Nehéz lenne ebből az igazán színes merítésből bármelyik fellépőt is kiemelni, hiszen idén is műfajaik legjobbjait hívtuk meg“ – fogalmazott a fesztivál művészeti vezetője, Tóth Endre.

A Ráday Házban izgalmas előadások várják a közönséget a vallás és mesterséges intelligencia kapcsolatáról, művészeti provokációról vagy épp az „örökölt sorsokról” – utóbbi kapcsán Gundel Takács Gábor vendége többek között Visky András Kossuth-díjas író lesz.