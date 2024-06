A selmecbányai kálvária felső templomának, a kálvária legfelsőbb részének tornyába ezentúl a látogatók is feljuthatnak. A toronyba vezető kapu kulcsát az információs központban jelképes összegért lehet kikérni.

Közel egy éve történt a felső templom felújítása és azóta több újdonságot is kínálnak az érdeklődőknek, így például a távcsővel megfigyelhetik a környéket és panoramatikus táblákon szemlélhetik meg a térség egyes részeit. Erről Terézia Sopková, a Selmecbányai Térség Idegenforgalmi Szervezetének munkatársa tájékoztatta a TASR hírügynökséget.

A templom tornya háromemeletes és ezzel a térség legmagasabb pontja, magasan felnyúlik a környező fák fölé, ezért nagyszerű kilátás nyílik Szentantalra, Szitnóra, valamint Selmecbányától egészen Bélabányáig a teljes vidékre. Megfelelő látási körülmények között pedig egészen az Alacsony-Tátráig, és akár a Gerlach is megfigyelhető.

„A látogatók gyakori kérdése volt, hogy milyen hegyeket, dombokat is látnak innen. A panoramatikus táblákon most ezek is nyomon követhetők. Ugyanakkor most már a kissé elhanyagolt katonai történelmet, az itteni háborús történéseket is bemutatjuk – emelte ki Martin Macharik, a Kálvária Alap elnöke.

Hozzátette továbbá, hogy a kálváriának az egyházi történetén kívül katonai, harci vonatkozásai is vannak. Az első és a második világháború idejéből aránylag sok anyag fennmaradt, főleg dokumentációs anyagok, fényképek, de tárgyi bizonyítékok is, amelyek összefüggnek a kálvária körüli harcokkal és a háborús időszakokkal. Mindezek az ismertetések az érdeklődők számára rendelkezésre állnak az új tájékoztatási táblákon.

A felső templom tornya a kálvária információs központjának nyitva tartási ideje alatt látogatható, ahol mindenki tetszése szerint, jelképes összeg befizetésével kikölcsönözheti a torony kapujának kulcsát.

„Ez a lehetőség nagy érdeklődésnek örvend, a múlt évben több mint nyolcszázan látogattak fel a toronyba. Nagyon reméljük, hogy idén sem lesz másként, hiszen az újdonságokat nevelési, oktatási, ismertető szándékkal valósítottuk meg, és az érdeklődők még többet megtudhatnak ennek a különleges helynek a történetéről”

– jegyezte meg Aurélia Bachoríková, a Selmecbányai Térség Idegenforgalmi Szervezetének ügyvezető igatgatója.

Az újdonságokat tartalmazó projekt 10 200 eurós anyagi ráfordítással valósult meg. Ebből 9180 eurót a Besztercebánya Megyei Önkormányzat biztosított, további tíz százalékos összeggel pedig a Kálvária Alap járult hozzá a megvalósuláshoz.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)