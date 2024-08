Pénteken délelőtt sajtótájékoztatót tartott Bősön Fenes Iván polgármester, Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke és Gyimesi György, a Magyar Szövetség alelnöke, ahol bejelentették, hogy átadásra és felavatásra kerültek a kétnyelvű forgalomjelző (kék) táblák és utcanevek.

Fenes Iván, Bős polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd az utcanevek múltjáról és jelenéről beszélt. Mint kiemelte, a táblák fontosak, mert a név kötelez és egyben jövendölésként működik.

Csíkszentmihály polgármestere, Izsák- Székely Lóránt is köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy községükben már pünkösdkor Bősről neveztek el egy teret, valamint augusztus 17-én Enesén is hasonló névadásra került sor, így téve teljessé a három község összefogását, melyek az egymás iránti tiszteletből neveznek el teret, utcát egymásról.

A sajtótájékoztatón Gyimesi György, a Magyar Szövetség alelnöke elmondta, volt parlamenti képviselőként nemcsak a kétnyelvű táblák ügyéért harcolt meg, de elérte azt is, hogy a CSEMADOK évi 300 ezer eurót kapjon alanyi jogon a szlovák költségvetésből. Emlékeztetett rá, hogy sikerült keresztülvinni azt is, hogy a szlovák nyelvet immár idegen nyelvként tanítsák a magyar iskolákban, továbbá hogy a Szociális Biztosítóban 52 formanyomtatvány magyarul is elérhető legyen. Viszont ahogy hangsúlyozta, nekünk többre van szükségünk, ugyanis bár még mindig mi vagyunk a legnagyobb nemzeti közösség Szlovákiában, s még mindig büszke magyarok vagyunk, csak sajnos ezt választásokkor nem tudjuk bebizonyítani.

Mint mondta, nem a megmaradásról, hanem a gyarapodásról szeretne beszélni, mert ez kell, hogy legyen a célunk. És ezt nem tudjuk elérni úgy, hogy csak a kétnyelvű táblákat szorgalmazzuk, csak a nyelvi jogainkat tudjuk bővíteni, vagy esetleg segíteni a nemzeti közösségek iskoláit. Ez fontos, de nem a legfontosabb. Sok szó esik arról, hogyan lehetne a magyar embert gyökérhez kötni, illetve röghöz kötni, hogy a gyökereinél maradjon. Ezt nem lehet másként, mint hogy beleszólunk a családtámogatásba, a családpolitikába, amihez egy szervezett magyar képviseletre van szükség, nyomatékosította. Azért, mert ezek a régiók tényleg el vannak hanyagolva. Elég bemenni egy dél-szlovákiai kórházba. Mit lát ott az ember? Azt, hogy nem szeretne odakerülni, hogy inkább elmegy Pozsonyba egy jobb kórházba, ahol lehet, hogy nem beszélnek vele magyarul, de esetleg jobban segítenek a baján.

Hiába lesz magyar felirat, amikor frontra fogják vinni a gyerekeinket, folytatta. Ehhez is kell magyar képviselet, mert mi békét akarunk, nem a háborút. Ezt parlamenten kívülről nem tudjuk elérni, csak ha képviselőket tudunk küldeni a szlovák parlamentbe. Ha ez sikerülni fog, akkor lesz új kórház, lesz új út. A táblaavatás ugyan egy természetes dolog, amit el tudtunk érni, de sokkal többre vagyunk jogosultak. Nekünk jóval többet kell elérnünk, zárta mondanivalóját.

A táblavatással kapcsolatban Berényi József, Nagyszombat megye alispánja elmondta, itt két rendezvény kapcsolódott össze. Az egyik a testvértelepülések nevének utcanévvé választása, utcanevekként történő megörökítése. A másik pedig annak a szimbolikusan történő megünneplése, hogy itt kezdik meg a Bős–Galánta útszakasz kétnyelvűsítését Nagyszombat megye részéről az úgynevezett 507-es úton.

Mint közölte, a megye költségvetéséből 35 ezer eurót különítettek el tavaly és idén is ahhoz, hogy élhessenek a törvény adta lehetőséggel, és kétnyelvűsítsék a kék forgalomjelző közúti táblákat. Még 2021 októberében született meg ez a törvénymódosítás, majd 2023. január 20-ig kellett várni a minisztérium végrehajtó rendelkezéseire, ahhoz, hogy el tudjuk helyezni az első kétnyelvű táblákat, folytatta. Nyilván próbálták minél tovább halasztani, hogy megjelenjenek ezek a végrehajtó rendelkezések, melyek nélkül nem tudtak lépni, hiszen ezek nemzetközi normák alapján készülő táblák, amelyeknek meg kell felelniük az európai és a szlovákiai szabványoknak is. Az idei szakasz végül 38 ezer euróba kerül, így Pozsonytól Galántáig fogják kétnyelvű táblák az 507-es út mellett tájékoztatni az arra haladókat.

Ez így 64 táblát jelent, melyek a legnagyobb méretű táblák közé tartoznak, s áfa nélkül 400 euróba kerülnek. A továbbiakban még gondot okoz, hogy másik oszlopokra lesz szükség, mert a kisebb táblák oszlopai nem tudnák megtartani ezeket a táblákat, ami még további költségeket jelent. Köszönetét fejezte ki az útkarbantartó vállalat dunaszerdahelyi vezetőjének és munkatársainak a segítségért, továbbá a Központi Útkarbantartó Vállalat igazgatójának és mindazoknak, akiknek az együttműködése nélkül nem valósulhatott volna meg ez a munka. Dunaszerdahely városára jövőre kerül sor, mivel ott nagyon sok tábla van, és az egész várost szeretnénk egyszerre kétnyelvűsíteni, de Bőstől Galántáig mindenütt kerülnek fel a táblák. Tegnap jelentek meg az elsők Bős városában.

Szólt arról is, Pozsony nincs magyarul feltüntetve, ezt minisztériumi rendelet határozta meg. A törvény szerint lehetséges, a rendelet alapján azonban nem teszik lehetővé, hogy azokat a településeknek, ahol a magyar nemzetiségűek aránya nem éri el a 15 százalékot, a magyar megnevezését is feltüntessék a kék táblákon. Ezért is kell visszakerülnünk a parlamentbe, hogy ezen változtatni tudjunk, hangsúlyozta. Mint mondta, jelen pillanatban ilyen méretékű kétnyelvűsítés csak Nagyszombat megyében zajlik, s a közlekedési táblák és közlekedési berendezések alkalmazásának alapelveit egy nagyon terjedelmes dokumentum szabályozza, nekik pedig mindenben ennek megfelelően kell eljárniuk.

A továbbiakban szólt a Padány és Patas között most befejeződő útfelújításról, valamint arról, hogy Egyházgellén is lesznek komolyabb felújítások, és a Galántai járásban most zajlik a Galánta és Királyrév közötti szakasz felújítása, a kétnyelvű táblaállítás pedig azért fontos, hogy otthonosabban érezhessük magunkat. Mindezért külön köszönet illeti a megyei képviselőknek, fordult a jelenlévő Bacsó Lászlóhoz, a közlekedési bizottság elnökéhez, valamint Pollák Lászlóhoz, a közlekedési bizottság tagjához. Egyben reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező évben is sikerül 35-40 ezer eurót elkülöníteni, hogy a választási időszak végére 80-90 százalékban mind a két járásban megjelenhessenek a kétnyelvű táblák.

Az utcanévtáblákat Mons. Szakál László esperesplébános áldotta meg.

(Németh Tímea/Felvidék.ma)