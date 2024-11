November elsejétől ismét téli zárlat van érvényben a Tátrában

A korábbi évekhez hasonlóan a Tátrai Nemzeti Parkban november elsejétől szezonális zárlat lép érvénybe, ezért a túraútvonalak többsége 2024. június 14-ig nem látogatható.

Amint a Tátrai Nemzeti Park Igazgatósága (TANAP) honlapján tájékoztat, több túra- és természetjáró útvonalat zártak le. A lezárással érintett ösvényszakaszok listáját a TANAP honlapján teszik közzé. A TASR hírügynökséget erről Nina Obžutová, a TANAP Igazgatóságának szóvivője tájékoztatta.

Mint elmondta, a tavaly érvénybe lépett, jelenleg is érvényes látogatási szabályzat több változást hozott. Például a Poprádi-tó melletti szimbolikus temető helyszíne a sárga jelzésű turistaútvonalon továbbra is látogatható, egészen december 15-ig. Ezzel szemben a piros jelzésű Magisztrálé turistaút a Poprádi-tótól az Oszterva alatti nyergen át a Sziléziai menedékházig tartó szakasza lezárásra került.

A szezonális zárlat fő oka a természeti környezet, az állat- és növényvilág, különösen a védett állatok védelme, ugyanis az állatoknak regenerálódniuk kell és fel kell készülniük az energiaigényes téli hónapokra.

A TANAP szerint a lezárás a hegyekbe látogatók biztonsága miatt is fontos, ezért a korlátozások a menedékházak szintje feletti magashegyi környezetre is vonatkoznak. A Hunfalvy-hágó alatti menedékház kivételével a magashegyi menedékházak egész évben nyitva maradnak, a turisták november elseje után nem léphetnek be a magasabban elhelyezkedő menedékházakba. Van azonban néhány kivétel. Télen a Magas-Tátrában az Elülső-Szoliszkó-kúpig (Predné Solisko), vagy a Baranec-csúcs sárga ösvényén a Nyugati-Tátrában a Kis-Zavrat felett emelkedő Plačlivéig lehet felmászni.

A TANAP felhívja a figyelmet, hogy a korlátozások a hegymászókra is vonatkoznak, hiszen az emberi tevékenység és a vele járó zavaró jelenségek bizonyos fajokat vagy azok élőhelyeit is veszélyeztetik.

A TANAP Igazgatósága több mint 670 kilométernyi túra- és természetjáró útvonalat kezel a területén.

SZE/Felvidék.ma/TASR