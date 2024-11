Az irodalom ünnepe

Ingatag stabilitás – a negyedik Fico-kormány első éve a címe Kolek Zsolt elemzésének.

A kabinet egyik legfőbb ígérete az előző ciklusban hiányzó kormányzati stabilitás visszaállítása volt. S a választó még mindig bízik ebben, illetve abban, hogy a stabilitást Robert Fico képes garantálni. Nyilván ezért vezet még mindig a pártok versenyében a Smer a megszorító intézkedések ellenére is.

Diplomáciai üzenetváltás másképp.

Az oroszok halottak napja környékén stratégiai csapásmérő eszközeikkel gyakorlatoztak. Vagyis bemutatták, mire képesek a fegyvereik. Mintegy reagáltak Zelenszkij béketervének titkosított pontjaira. Az üzenetet megértették a címzettek, írja Kocur László.

Minden, ami színház.

Varga Emesét nyugodtan nevezhetjük a szlovákiai magyar színház polihisztorának. Szűk három évtizedes munkássága során doktori értekezésében megírta a szlovákiai magyar hivatásos színjátszás átfogó történetét, producere az eredeti szlovákiai magyar drámák megszületését támogató társulásnak, ezenkívül dramaturgként dolgozik szinte folyamatosan, immár külföldön is. Filmes tapasztalattal is rendelkezik, és a fiatal magyar dramaturgjelölteket egykori alma materében, a pozsonyi művészeti egyetemen tanítja, idén nyárig pedig a Komáromi Jókai Színház művészeti vezetői posztját is betöltötte. A sokoldalú dramaturggal Somogyi Szilárd készített nagyinterjút.

Nem állunk jól a megtakarítások terén. Sőt, Szlovákia lakossága az utolsók között van az Európai Unióban, mert az utóbbi évek nemzetközi és hazai bizonytalansága, illetve az infláció felemésztette a lakossági források jelentős részét. A rövid távú előrejelzések sem túl biztatók, hiszen jövőre magasabb infláció várható, tehát inkább csak az életszínvonal fenntartása lehet a lakosság célja, nem a megtakarítás. Rajkovics Péter: Hova tűnt a lakosság vagyona?

Felszámolnák az európai mezőgazdaságot?

a címe Kocur László cikkének. A legújabb javaslatok ugyanis a mezőgazdasági támogatások megszüntetéséről szólnak. Csakhogy egy ilyen lépés alapvetően változtatná meg az európai mezőgazdaság arculatát, emelkedő élelmiszerárakat hozna és ellehetetlenítené a vidéki életet. De kinek jó ez? Az európai embernek biztos nem. A támogatások fenntartása tehát nemcsak a gazdák érdeke, hanem az egész európai közösségé is, hiszen hozzájárulnak az élelmezési biztonsághoz, a fenntarthatósághoz és a vidék fejlődéséhez.

A karácsonyhoz közeledve egyre több online áruháznál figyelhetünk meg leárazásokat, illetve különféle kedvezményeket.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy jön a nagy átverések időszaka, ha nem vagyunk elég óvatosak. Az egyik ilyen akció a Black Friday (fekete péntek), amelyet idén hivatalosan november 29-én tartanak, írja Mátis Rudolf.

Szeptember közepét írtunk. Sokadszorra ültem már az öreg akácfa alatt, háromlábú kisszékemen várva a szerencsét, hogy megpillanthatom. Megjelenéséhez ugyan nem sok reményt fűztem, mivel éppen érkezésemkor fejezték be a kukorica aratását a szomszéd dűlőben. A leshelyem felé ballagva teherautóval találkoztam, legalább a zörgést kihasználtam az elhelyezkedésre. Enyhe szél lengedezett, amely ronthatta az esélyeimet, de szerencsére nem a kukorica felé vitte a szagom. Sánta Norbert: A kukorica széli bak.

Vizsoly ma csupán egy 900 lelket számláló község Borsod-Abaúj- Zemplén vármegye Gönci járásában, de a középkorban virágzó kisváros volt, a magyarországi reformáció egyik bölcsője.

Első írásos említése Egyházasvizsoly néven 1215-ből származik. Valószínűleg a település már a honfoglalás korától lakott volt, II. Géza király pedig királynői birtokközponttá emelte. Zsebik Ildikó: Történelmi események Vizsolyban.

Egy Hont vármegyei török, Elek Jónás alias Ömer Ferídún történetét ismerhetjük meg Lacza Tihamér írásából.

Az ágy közös. A párna nem. Ez a rövid Pilinszky-vers indította el jegyzetírónk, Száraz Dénes gondolatait.

1938. október 5-én a Csehszlovák Köztársaság bel- és külpolitikai válsága tovább fokozódott.

Ezen a napon Edvard Beneš köztársasági elnök lemondott államfői tisztségéről. Az esti órákban rádióbeszédben elbúcsúzott a „csehszlovák” néptől, és a szó legszorosabb értelmében hátat fordított a politikai életnek. Akkor úgy tűnt, örökre és végérvényesen. Popély Gyula: Az „aktatáskás rémuralom” vége – Beneš lemondása.

Az irodalom ünnepe – A felvidéki irodalom napja – október 28. Ez az új ünnepünk, amelyet a Szlovákiai Magyar Írók Társasága kezdeményezett. Molnár Gabriella. Helyszínéül az utókorra tiszteletre méltó életművet, kikezdhetetlen gondolatokat hagyó, 10 éve, 84 éves korában elhunyt Dobos László szülővárosát, Királyhelmecet választották. A helyi intézményekkel karöltve a Kossuth-díjas író születésnapján, október 28-án egész napos rendezvénysorozattal tisztelegtek emléke előtt, írja

Tájaink

Koszorúzással, vetítettképes előadással és kultúrműsorral emlékezett a Csemadok Kurtány szülöttéről, Mocsáry Lajos íróról, a 19. századi függetlenségi politika kiemelkedő alakjáról. Emlékét a család egykori, kurtányi kúriája és sírhelye őrzi, írja beszámolójában Agócs Szvorák Emese.

Hét évvel halála után szeretett szülőfalujába került Mács József író, újságíró hagyatéka. A balogvölgyi település könyvtárában helyezték el a Felvidék krónikásának nevezett író több személyes tárgyát és több mint kétezer könyvét. Virsinszky Tamás: Mács József hagyatéka Bátkának.

Újra áll a kereszt a köbölkúti templom tornyán, tudósít Bokor Klára. Hatalmas légzuhatag söpört végig Köbölkúton július 12-én. Kidőlt fák, letört ágak, megrongálódott villanyvezetékek és háztetők mutatták az útját. Eltört a templomtorony keresztet tartó gerendája is, a toronygömb a mélybe zuhant, de a kereszt megakadt a tetőn, komoly kárt okozva a tetőszerkezetben. Pár hónap elteltével azonban sikerült mindent helyrehozni.

Gyakran éri a Csemadokot az a vád, hogy az idősek szervezete, és viszonylag kevés a fiatal, mondta a Pozsonyi Casino vendége, Jégh Izabella és Görföl Jenő. Pozsony túl nagy, kevés a magyar, ahol nehéz magyar kulturális életet szervezni, „de mindenkinek tudatosítania kellene, hogy a mi gondjainkat más nem fogja megoldani, a mi kultúránkat helyettünk más nem fogja művelni és megóvni. Ez a kultúra a bölcsőtől a koporsóig a mi kultúránk”, mondta Görföl Jenő. A pozsonyi csemadokos élet kérdéseiről szóló beszélgetést Dunajszky Éva foglalta össze.

Szalay Szilvia zenetanár, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának elnöke KÓTA-díjat vehetett át a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, vagyis a Kocsis Zoltán elnök vezette KÓTA díjátadó ünnepségén, amelyet október 23-án az MTA Zenetudományi Intézetében tartottak. A díjazottat Nagy-Miskó Ildikó mutatja be.

Továbbra is muzsika, de más: életműdíjat kapott a 40 éve működő RAF-II, írja Lacza Gergely, aki ott volt október utolsó szombatján Dunaszerdahelyen a 2. Nagykorú Felvidéki Zenekarok a Csaplárban … és a fiatalok elnevezésű minifesztiválon.

Nagy érdeklődés mellett tartották meg a hagyományos szezonzáró nyílt napot Gombaszögön. Az érdeklődők az Andrássy-kúria szalonjában, a befűtött cserépkályha melegénél hallgathattak előadást arról, hogy mi történt az idei szezonban és mire készülnek jövőre Gombaszögön. Erről számol be legfrissebb számunkban Fábián Gergely.

Színházjegyet vásárolnak a szépkorú hölgyek a Megbecsültek Társasága galántai irodájában. Vidámak, mosolygósak, jól kitáncolták magukat az éves bálon, és készülnek az adventi időszak programkínálatára. Derűsen újságolják, hogy jövőre – életükben először – repülőgépre szállnak, és a társaságbeli barátokkal együtt Rómába repülnek. Az idén tízéves a Megbecsültek Társasága, amelyet Forró Krisztián és felesége alapított. Szomolai Andrea írásának címe: Szépkorú nagykövetek.

Masszázs és mozgás, a kettőnek együtt van értelme, vallja az ipolysági Petrežil Richard csontkovács, akivel Kaszmán Zoltán beszélgetett. Megtudjuk például, hogy a csont nem akkor „ugrik helyre”, amikor ropog, sőt soha nem ugrik sehova a csont, de hogy egészséges maradjon, fontos a mozgás.

Kávézó

Asztalos-Kele Orsolya gyermekorvos Kisdedalvási kiskalauza nagyon hasznos tudnivalókat oszt meg velünk. Például, hogy a csecsemők másképp alszanak, mint a felnőttek. És nem azért ébrednek gyakrabban, mert úri kedvük úgy tartja, hanem azért, mert a gyakori ébredés az életben maradásuk egyik feltétele. Fiatal anyukáknak és nagymamáknak kötelező olvasmány…

Azt már az olvasók megtapasztalhatták, hogy kolléganőnk, Bokor Klára nagy utazó. A világ különleges szegleteit keresi fel, és izgalmas, életszerű beszámolói olvasása közben az ember ott érzi magát a különös vagy éppen vad tájon. Idén júniusban Patagóniában járt, és nem mindennapi élményekről számol be Az amerikai kontinens déli csücskén című írásában.

Családi kincsek között válogatott Balogh Tímea és a meggyes süti nagymamától megörökölt receptjét olvasóinkkal is megosztja.

Renault Symbioz E-TECH 145 Techno: Vadiúj modell, bevált hajtáslánccal. Ezt az autót tesztelte Vas Gyula.

Mi kell egy olimpiához?

Pénz, kormánygarancia, hogy a pénz meglesz, nem csak látványtervek, és persze jó, ha az adott város és ország lakosai akarják a játékokat. Eddig úgy tűnt, Magyarországon a látványtervek csodálatosak, talán a megvalósításhoz szükséges eszközöket és pénzt előteremtették volna, de a budapestiek inkább nem kértek az egészből. Most mégis mi változott meg? A kérdésre Rajkovics György keresi a választ a Szurkolóban.

Az utóbbi évek talán legnehezebb időszakán megy keresztül a DAC, amely az utóbbi időben csalódáskeltő játékot mutatott, így az eredmények is jócskán elmaradtak a várakozásoktól. Mátis Rudolf: Egyre rosszabb formában a DAC?

Lassan negyven éve, hogy a Forma–1 Magyarországot is megtalálta, és a jövő évtől a motorosok két legnagyobb sorozata, a gyorsaságimotoros-világbajnokság és a Superbike-vb küzdelmeinek is Magyarország ad otthont, írja Rajkovics Péter.

A MAGYAR7 45. számának hátlapján Jakoby Gyula kassai szobra látható.

