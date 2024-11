Halálközeli élmény miatt írt egyházi zenét Szarka Tamás

A Kossuth- és kétszeres Petőfi Zenei Díjas zenész, zeneszerző legújabb, Esthajnal című színdarabja sikeréről mesélt az M2 Petőfi TV vendégeként, és ennek kapcsán arra is kitért, miért foglalkozik legszívesebben olyan örök érvényű témákkal, amelyek időről időre elgondolkodtatják az embereket.

Az október 12-én bemutatott Esthajnal című zenés, táncos dráma – amelyet a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Karaván Színház, a Fővárosi Nagycirkusz és a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia közreműködésével állítottak színpadra – nagy sikert aratott a látványos színpadi megoldásoknak, a lendületes táncoknak és a szívszorító drámai játéknak köszönhetően.

A darab két cigány fiatal találkozásának történetét meséli el, akik a közöttük kialakult heves érzelmek dacára is féltik a szerelemtől saját szabadságukat.

A színpadi alkotás a szabadság és a szerelem összetett drámáját viszi színre, páratlan vizualitással és mélyen megérintő érzelmekkel.

Szarka Tamás, a darab zeneszerzője és írója az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában a darab sikere mellett arról is beszélt, hogy művészi elhivatottsága folyamatosan arra sarkallja, hogy kihívást jelentő, a lélek legmélyét megérintő produkciókban vegyen részt. Életének egyik sorsfordító élménye egy halálközeli állapot volt, amely arra ösztönözte, hogy művészetébe beépítse a szakralitás jelenőségét.

„Évekkel ezelőtt ez az élmény megerősített engem abban, hogy létezik egy másik világ, mert ott voltam és láttam. Sokan vagyunk, akik már megtapasztalták ezt, ennek régi történelme van. Néhány másodpercig tarthatott, amíg nem kaptam levegőt, de érdekes módon ebben az állapotban engem földöntúli boldogság töltött el. Ez a világ létezik, nem kémia vagy biológia” – jelentette ki a zenész, miközben a spirituális élményről és annak hatásáról mesélt.

Ez a tapasztalat adta az ihletet a Missa Missio című miséjéhez is, amelyben a katolikus hit erejére kívánja felhívni a figyelmet. A misét egy különleges koncertkörúton mutatta be a közönségnek, ahol a szakrális művek nemcsak zenei élményt nyújtottak, de a lemezeladásból származó teljes bevétellel az üldözött keresztények megsegítését is támogatta.

MTVA/Felvidék.ma