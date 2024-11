A zoboralji gyermekek ünnepe – a Gyermeklánc Fesztivál 

A Csemadok Nyitrai Területi Választmánya a hétvégén, vasárnap Kolonban tartotta meg a zoboralji hagyományőrző gyermekcsoportok fesztiválját Gyermeklánc Fesztivál néven. A zoboralji gyermekek ünnepének rendezvényén öt helyi gyermekcsoport vett részt.

Idén Kolon község önkormányzata nyújtott helyszínt a fesztiválnak. A helyi kultúrház a műsor kezdetére teljesen megtelt gyermekekekkel, a szüleikkel és rokonokkal. Családias hangulatban telt a várakozás, míg a szervezők az utolsó símításokat is elvégezték a fellépők kellékeinek elhelyezésével és a színpad rendezésével.

Közben a nézőtéren összegyűlt tömegben barátok, ismerősök, rokonok kedélyesen és vígan csevegtek, várva a kis csemetéik számára oly nagy jelentőségű eseményt.

Az est műsorvezetője Balázs Lilla volt, aki a Zoboralja Kht. mellett a Petőfi Sándor program ösztöndíjasaként munkálkodik a Nyitrai járás magyar közösségeinek érdekében.

Balázs Lilla köszöntötte a gyermekekcsoportokat, felkészítő tanáraikat, szülőket és minden kedves jelenlévőt. Továbbá üdvözölte Balkó Róbertet, Kolon község polgármesterét, a Csemadok országos elnökségének szórványért felelős alelnökét, Kiss Beátát, Ladányi Lajost a Zoboralja Kht. igazgatóját, Gyepes Lajost, a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnökét.

Balkó Róbert üdvözlő beszédében kifejezte örömét, hogy e rendezvény újfent Kolonban került megrendezésre. Megköszönte a jelenlévő csoportoknak, hogy a fesztiválra elfogadták a meghívást.

Kiss Beáta, a Csemadok országos elnökségének tagja beszédében kiemelte:

„November hónapban emlékezünk mind a magyar szórvány napjára, mind az anyanyelv, a magyar nyelv napjára is. Mindkettő nagyon-nagyon fontos az itt élők számára, ha tudatosítják, ha nem. Az anyanyelv, az anyanyelvnek a művelése az Önök számára családon belül, családi berkekben vélhetően természetes. És annak is örülök, hogy a Zoboralján működő oktatási, nevelési intézményekben is azért még van bőséggel jövő és van lehetőség arra, hogy az anyanyelven való tanulás, művelődés töretlen maradjon.

A Csemadok, amely az idén 75 éves, egy tisztes kort megélt szervezet, de előtte vannak még olyan további évtizedek, amelyek az önkéntes alapon művelt társadalmi munkára a szívvel és lélekkel csak a közösségért végzett munkára és a kultúra művelésére adnak a továbbiakban is teret, és erre bizonyíték az itt türelmetlenül várakozó sok kisgyermek is. Hiszen kibe bízhatnánk másban, ha nem a gyermekekben?!“

Gyepes Lajos, a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnöke kifejtette:

„Amíg a zoboralji színpadokon megjelenik a magyar népviselet, a magyar nyelv és ezt gyermekek által adjuk elő, jelenítjük meg, addig van remény a megmaradásunkra.“

Az üdvözlő beszédek elhangzása után Balázs Lilla felkonferálta az első fellépőt, a Koloni Papatyka Hagyományőrző Gyermekcsoportot.

A Papatyka az 1992-ben való megalakulásakor a koloni alapiskola alsó tagozatos diákjait tömörítette. A kis nebulók miatt nevezték el Papatykának a csoportot, amely kifejezés a koloni tájszólásban a kislibák megnevezésére utalt. 2016 óta a csoport Vrábel Anna, a koloni alapiskola igazgató asszonyának vezetése alatt működik, aki a koloni és zoboralji hagyományok színpadi bemutatása mellett a Papatyka lányaival 2022 óta Zoboralja néhai ikonikus népszokását a villőzést is újraélesztette Kolonban.

A fesztivál programját a Papatyka szólóénekese az első osztályos Haládik Ábel nyitotta énekével. A vászonba öltözött merész kis énekes előadása bájosan megnyerő volt és a fesztivál kiváló indítójának bizonyult. Utána a Papatyka leányai énekelve vonultak be a színpadra és a pünkösdölés szokását és a királylányválasztást adták elő. A Papatyka műsorát Balkó József, ötödik osztályos tanuló zárta a szentiván éji tűzugrás dalaival. Ahogy azt a Pósfa zenekar egyik zenésze megjegyezte: „Micsoda hangú leánykák és legénykék vannak a Papatykában?! A csengő-bongó hangú énekükre szinte könnyig hatódtam!“

A Nagycétényi Kisciterások műsora következett. A csoport öt éve alakult. A citerások 2024 januárjától Kupecsek András, a Nyitracsehi Csemadok Alapszervezet elnöke szakmai vezetése alatt működnek. Zoboralja egyetlen hangszeres gyermekcsoportjának műsora üdítő hatással szolgál minden rendezvényen. Most sem volt ez másképp. A citerák egyszeri pengése és a gyermekdalok dallamossága elnyerték a közönség tetszését.

Megnyerő hatású előadást nyújtott a Berencsi Pimpimpápa Gyermektánccsoport szereplése. Lőrincz Karolinától a Pimpimpápa egyik vezetőjétől és egyben a Berencsi Csemadok Alapszervezet elnökétől megtudhattuk, hogy mivel Berencsen már lassan 50 éve megszűnt a magyar oktatás, a kultúrán keresztül éltetik a magyar nyelvet és plántálják kiskortól annak szeretetét a gyermekekbe.

A nagycétényi Manócska óvoda kis és nagy csoportja egy őszi hangulatú néptáncos műsort adott elő, melyet Csámpai Rita és Iván Karolina tanárok tanítottak be a kicsiknek. A lelkes kis táncosok nagy odaadással és átéléssel járták a táncot, ami széles mosolyt varázsolt minden jelenlévő arcára.

A fesztivál fellépéseit az alsóbodoki alapiskola diákjai zárták Gálik Marietta igazgató asszony vezetésével. A diákok egy szüreti témájú táncos műsort adtak elő. A lelkes csapat a Gyermeklánc Fesztiválra állt össze. A gyerekek játékos előadásából sugárzott a csapatszellem, mely Gálik Marietta igazgató asszony és az alsóbodoki tanári kar években mérhető szakmai odafigyelésének és nevelésének köszönhető. Az alsóbodoki diákok előadásában egy vidám összetartó gyermekcsapat műsorát élvezhette a közönség.

A fellépéseket követően a gyermekcsoportok vezetői és felkészítő tanárai átvehették a részvételi okleveleket és munkájuk elismeréseként Hrubík Béla a Csemadok országos elnökség tagjának legújabb könyvét. A csoportvezetők alig győztek levonulni a parkettről, miközben már a Pósfa zenekar belecsapott a húrokba és Balázs Lillával a gyermekek csoportos csatlakozása mellett megnyitották a táncházat. Egy magával ragadó táncfergeteg kerekedett, méltó kicsúcsosodásaként a zoboralji gyermekek ünnepének.

(Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)