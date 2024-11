Art for help – képzőművészet a jótékonyság jegyében

A lévai Barsi Múzeum ad otthon az idei esztendőben is az Art for help elnevezésű jótékonysági kiállításnak és árverésnek. A képzőművészetet kedvelő jószívű adakozók a december elsejei aukción az alkotások megvásárlásával a Lévai járás hátrányos helyzetű személyeit, családjait támogatják.

November 24-én immár a 16. Jótékonysági kiállítást nyitották meg a Barsi Múzeum Nécsey Galériájában.

„Idén összesen 36 alkotást árverezünk el, zöme olaj, akril illetve akvarell technikával készült festmény. A beadott alkotások javarésze Szlovákiából érkezett”

– nyilatkozta a Felvidék.má-nak Novák Mezőlaky Margaréta, a jótékonysági rendezvény egyik főszervezője. Az árverésen befolyt összegből Léva és környékén élő nehézsorsú családokat támogatnak.

Az előző évi aukcióval kapcsolatban a főszervező elmondta, 49 családot tudtak támogatni. A másfél évtized alatt a professzionális és amatőr képzőművészek több mint hétszáz alkotást ajánlottak fel a nemes cél érdekében. Az eddigi árveréseken összesen több mint ötvenezer euró gyűlt össze.

Az Art for help nem csupán Szlovákiában népszerű, az eltelt másfél évtizedben tizenhárom országból érkeztek felajánlások. A festmények mellett szobrok, kerámiaalkotások, különleges ékszerek és egyéb művek érkeztek a jótékonysági eseményre.

„Idén is együttműködtünk jótékonysági csoportokkal, városi és községi hivatalok szociális osztályaival, akikkel feltérképezték a támogatásra szoruló személyeket, családokat. A begyűjtött pénzt személyre szabva osztjuk szét a rászorulók között” – magyarázta Novák Mezőlaky Margaréta.

Főleg a járási székhely és annak környékén élő hátrányos helyzetű családokat támogatnak. A támogatottak körébe tartoznak azon betegek is, akiknek a kezeléseikhez, a rehabilitációjukhoz járulnak hozzá. Prioritásaik közé tartozik az onkológiai betegek támogatása is.

Emellett támogatják a kedvezőtlen anyagi helyzetben lévő gyerekek iskolai látogatását, iskolai étkeztetését, kirándulásait, avagy iskolai szabadidős programjaikat.

A jótékonysági rendezvénynek sok a visszatérő művésze. Vannak olyanok is, akik a kezdetektől fogva támogatják a jótékonysági rendezvényt. Ugyanakkor minden évben érkeznek új művészektől is felajánlások.

A jótékonysági árverés kezdeményezője a zselízi Kanyuk József festőművész, napjainkban is minden alkalommal ajánl fel alkotásokat.

A november 24-ei megnyitón Wurczer Péter operaénekes és művész barátjai léptek fel, akik előadásukkal támogatták az eseményt. A Barsi Múzeum ugyancsak támogatja a nemes ügyet. Az előző esztendőkhöz hasonlóan most is kiadtak az árverésre bocsájtott alkotásokról egy katalógust, ennek kiadását Léva városa vállalta fel idén.

Az árverésre felajánlott alkotások vasárnap kora délutánig még megtekinthetők a Nécsey Galériában.

Az aukcióra december elsején 15.00 órai kezdettel kerül sor a lévai múzeum koncerttermében. A leendő licitálók 14.00 és 14.45 között regisztrálhatnak az aukcióra.

Pásztor Péter/Felvidék.ma