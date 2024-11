A karácsony jelképei kiállítás képekben

Igazi karácsonyi hangulatot teremt a Lévai Regionális Művelődési Központ idei utolsó kiállítása. A karácsony jelképei című tárlat Michal Slanička szerkesztő, író magángyűjteményének legféltettebb darabjait öleli fel.

A rendezvény résztvevőit David Hudec és Alžbeta Sádovská, a Lévai Regionális Művelődési Központ igazgatója köszöntötte. Mint a megnyitón elhangzott, Novák Mezőlaky Margaréta régész, muzeológus, a Barsi Múzeum nyugalmazott igazgatóhelyettesével folytatott munkakapcsolat során érkezett el Lévára a magángyűjtemény.

Michal Slanička hosszú évek során a legkülönfélébb országokból szerezte be a karácsonyi díszeket. Európán kívül a Közel-Keletről, a Távol-Keletről is érkeztek díszek. A tárlaton számos klasszikus gömbdísz látható, még olyan arab helyekről is, mint például Dubaj avagy Abu-Dhabi. Figurális díszek is feltűnnek. Különféle alapanyagú betlehemek, a szent család, a mikulás, de az orosz matrioska télapó is felsorakozik a központ kiállítótermében.

Természetesen szépen feldíszített karácsonyfák is láthatóak. A klasszikus üveg és gömbdíszek mellett szalmadíszek és egyéb alapanyagú apróságok is felkerültek az egyes fenyőfákra.

Mint a gyűjtő elmondta, az első különlegesebb betlehemet a győri adventi vásárban vásárolta meg. Kukoricacsövekből készült jászol menedékében pihennek a kis fafigurák.

Az egyedi betlehemek között látható japán vontszemű szentcsalád és drótból készült család is. Ebből kettő is van, az egyiket maga a gyűjtő alkotta. Több gömbön olvasható a város neve, Európa számos fővárosa mellett ott található Budapest is.

A dísztárgyak mellett különböző nyelvű karácsonyi képeslap is bekerült a kiállítási anyagba.

A kedves és meghitt tárlat december 22-ig látható hétköznaponként 10.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00 óra között, valamint szombatonként 9.00 – 12.00 óra között.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma