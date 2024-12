Mészáros Béla kassai iparistától vettek végső búcsút Muzslán

December 5-én, csütörtökön sokan búcsúztak Mészáros Bélától a muzslai temetőben.

Mészáros Béla 1952-ben született Muzslán. 1967-1971 között négy éven át volt diákja a jelenleg Szakkay József Szakközépiskolának nevezetett híres Kassai Iparinak. Tovább folytatva tanulmányait felsőfokú végzettséget szerzett a szakmában. Nagyon sokoldalú, mozgalmas életű, tevékeny személyiséget veszítettünk el Mészáros Béla személyében.

Kivette aktív részét a helyi kulturális rendezvények szervezésében a Csemadok berkeiben, dolgozott a párkányi cellulózgyárban.

Mindamellett részt vállalt a kassai iparista klub szervezésében Muzslán és Párkányban.

Mészáros Bélát búcsúztatta Farkas Iván, Muzsla polgármestere. Meghatóak voltak a búcsú szavai, felvázolva életét, tevékenységét, aktivitását nemcsak a községben, a környéken, de az iparista találkozók szervezésében is.

Az iparista klub, osztálytársak, évfolyamtársak is elbúcsúztak tőle. Köztük Zilizi Tihamér a pozsonyi és környékbeli Kassai Iparisták Klubjának vezetője, szervezője is szólt a gyászoló gyülekezethez. Azt hangsúlyozta, hogy folytatódjon tovább az iparista szellem az unokákon keresztül is, generációról generációra.

A település plébánosa, Borka Iván végezte a temetőben a temetési szertartást. Utána gyászszentmise volt érte a helyi plébániatemplomban. Nyugodjon békében Mészáros Béla, legyen neki könnyű a muzslai temető földje, az örök világosság fényeskedjék neki!

Zilizi Kristóf/Felvidék.ma