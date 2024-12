Mászófal a Viskolában

Az Ipolyvisken működő Viskolában jelenleg is zajlanak a Pöttömakadémia és a Lurkóakadémia foglalkozásai. A Lurkóakadémia a 2022/2023-as tanévben indított iskolaelőkészítő program, melynek megálmodói a Viskola pedagógusai. Az idei tanévben több újdonsággal is készült az iskola. Útjára indította a Pöttömakadémiát, mely a 3-4 éves óvodás gyermekeket szólítja meg.

Csakúgy mint az iskolaelőkészítő program, itt is fókuszban a több területen történő fejlesztés áll. Mindeközben a szülők, illetve a kísérők sem tétlenkednek, ugyanis ekkor zajlik a Viskola Alkotóműhely is, ahol kézműves ékszereket, díszeket készíthetnek az idelátogatók, oktató segítségével. A programok továbbra is ingyenesek.

„Igyekszünk az egyes találkozások tartalmát minél változatosabban összeállítani annak tükrében, hogy minél több fejlesztési területet érintsünk. Így hangsúlyt kap a finommotorika-, ritmusérzék-, térorientáció-, egyensúlyérzék-, keresztcsatornák fejlesztése, melyek szükségesek ahhoz, hogy az iskolakezdés zökkenőmentes legyen és igazán élményt jelentsen a leendő kisiskolásnak.

Innen adódott az elhatározás, hogy iskolánk tornaszobáját egy mászófallal egészítsük ki, melyet aktívan tudnak használni iskolásaink, valamint az egyes fejlesztő programokra érkező gyermekek is”

– magyarázta Szabó Balázs Szabina, a tanintézmény igazgatója.

A mászófal megvásárlása a Nyitra Megyei Önkormányzat (Nitriansky samosprávny kraj) támogatásával valósulhatott meg, valamint az iskolát folyamatosan segítő szülői szövetség jóvoltából.

„Miért éppen mászófal? Fejleszti az egyensúlyérzéket, koordinációt, javítja a testtartást. Pszichés hatásai is vannak, mint például segít a félelem legyőzésében, kitartásra, önfegyelemre tanít” – folytatta az iskola vezetője.

A Lurkóakadémia, illetve a Pöttömakadémia további foglalkozásaira a 2025-ös évben is lesz lehetőség. Az ezzel kapcsolatos információkat az iskola facebookos oldalán, illetve weboldalán kaphatnak.

Viskola/Felvidék.ma