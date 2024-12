Velünk az Isten ünnepel – a Református Újság decemberi ajánlója

Megjelent a Református Újság gyülekezeti tájékoztató decemberi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

Csoma Annamária a szeretet ünnepéről ír a címlapi jegyzetében. „Karácsony a szeretet ünnepe. Jézus maga a szeretet. Jézus az ünnepelt. „Velünk az Isten” ünnepel. Márpedig ha már ilyen szépen összegyűltünk, akkor ebből a körből senkit nem szabad kihagyni. Próbáljuk meg ez éven (is) úgy megélni Advent napjait és Karácsony ünnepét, hogy szívünkben-lelkünkben elég helyet készítünk annak a temérdek szeretetnek, melyet a mi Atyánk el akar hozni az életünkbe“ – fogalmaz a jegyzetben. Fábián Tibor egy hiányzó karácsonyfadíszről ír.

A decemberi lapszámban is számos gyülekezeti hír olvasható. Elsőként a kassai gyülekezet életébe tekinthetünk be. Egykori lelkipásztorukra, püspökhelyettesre, a száz évvel ezelőtt született fr. Varga Bélára emlékeztek a kassaiak.

A Református Keresztyén Nők egyesülete november közepén meghívást kapott a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének Berekfürdőn rendezett konferenciájára. Erről olvasható beszámoló.

Ugyancsak szól a Református Újság arról, hogy Gubík László után Somogyi Alfrédot választották meg a Szövetség a Közös Célokért társulás új elnökének. Folytatódik Csoma László visszaemlékező rovata.

A Kárpát-medence reformátussága rovat ezúttal a november 16-án a Sárospatak református templomában megtartott megemlékezésről számol be, ahol a 350 évvel ezelőtt elítélt és gályára hurcolt protestáns lelkipásztorokra emlékeztek. Az ő hűségük ma is példát adhat és megerősíthet, hogy a győzelem nem itt a földön, hanem az Isten országának építésében van igazán elkészítve – fogalmaz az írás.

November 9-én Rétfaluban ünnepelte alapításának húszéves évfordulóját a Horvátországi Református Nőszövetség, a szervezet éves konferenciáján. Szenn Vanda, a szervezet elnöke szerint egyik legfontosabb feladatuk, hogy meggyőzzék a horvátországi református nőtestvéreket arról, hogy miként a családban, úgy a gyülekezetben is jelen kell lenniük, mert a nők más szemszögből látják a problémákat, mint a férfiak, így kiegészítik ezzel is egymás munkáját. Erről is szól a decemberi lapszám.

Mindezek mellett írnak az Amerikai Magyar Református Egyház centenáriumáról is.

Nem hiányozhatnak az állandó rovatok sorából a bibliaolvasó vezérfonal, valamint az Érdekességek a Bibliából rovat, ahogy a könyv és kiadványajánló sem.

Pásztor Péter/Felvidék.ma