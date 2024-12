Szeretetmorzsák – Lőrincz Sarolta Aranka új könyve

Lőrincz Sarolta Aranka legújabb könyve november végén látott napvilágot Szeretetmorzsák címen.

Arankáról, a palóc hagyományőrzőről, értékmentőről, az Ipoly mente krónikásáról – az eddig kiadott könyveinek alapján – elmondhatjuk, hogy minden művében jelen van a nemzeti -keresztény értékrend, a múlt történéseinek feltárása, a hagyományok őrzése és továbbadása, az ősök tisztelete és az Isten szeretete. Újabb könyvében a szerző ismét magasra emelte azt a fáklyát, mely életét és munkásságát jellemzi, s amiért 2023-ban megkapta a Magyar Kultúra Lovagja címet.

A Szeretetmorzsák hét év azon munkáját ölelik fel, melyek a Remény katolikus hetilap hasábjain jelentek meg.

Történetek, tudósítások, novellák, versek, melyekben a szerző ferences szellemiségéből fakadó értékrendje összekapcsolja a természetet a természetfelettivel, az istenhitet az embertárs iránti mély empátiával és szeretettel.

Aranka elmondta, hogy a Remény olvasóinak pozitív visszajelzései alapján úgy érezte, hogy az embereknek szüksége van a vallásos témájú lélekemlő olvasmányokra, mely a három sarkalatos erényből fakadó tiszta forrás erejével, a hittel, reménnyel és a szeretettel kíván hatni. Így született meg új könyve.

Elmondta, hogy a Szeretetmorzsák című kötet magánkiadás. A könyv kiadásának nagy részét saját anyagi forrásából fedezte, és egy jó barát járult még hozzá egy kisebb összeggel.

A könyv Magyarországon, Érden, a Rózsa nyomdában látott napvilágot, és a nyomdánál dolgozó tördelő-szerkesztő, Somló Ágnes nyújtott segítséget a nyomdai munkálatok előkészítésében, és mindennemű egyéb probléma megoldásában.

Lőrincz Sarolta Aranka így vall a kötetről:

„A könyv lapjain olvasható írások rövid lélegzetűek, tartalmuk pedig igazodik a váltakozó évszakokhoz és az egyházi év nagyobb ünnepeihez, valamint a Mária-ünnepekhez. Olvasható a könyvben tudósítás, a régmúlt idő is visszaköszön, de egyéni kis novellák is találhatóak benne a verseimmel váltakozva. A könyv lapjait kis fekete-fehér illusztrációk díszítik. Ahol szükséges volt, oda a tördelő-szerkesztő képet helyezett, saját magam által készített rajzaimmal és jó barátaim fényképfelvételeivel. A könyvem szellem síkján szeretetmorzsák találhatók, innen a cím is.

Ezeket a szeretetmorzsákat találtam életutam során, majd a gondolat síkján megformálva szavakba, szövegbe öntve leírtam, s a könyvben szeretettel adom át az olvasónak. A borító elején a piros levélszív a szeretetet szimbolizálja. A szürke kő háttér a szürke hétköznapokat juttatja eszünkbe. Itt találjuk elhullajtva életünk szeretetmorzsáit, mint az őszi elhullott faleveleket.

A hátsó borítón szülőfalum, Ipolybalog kis Árpád-kori temploma látható, tornyán a magyar Szent Korona másával. A templom oldalfalán a kitárt karú Jézus-faszobor, mintha mondaná: „Gyertek hozzám, szeretlek benneteket!” Erre Lisieux-i Kis Szent Teréz mondása teszi fel a koronát: „A szeretet az az erő, mely életet ad a világnak!”

– mondta el Lőrincz Sarolta Aranka.

A könyv ajánlóját Gréczi László, a Magyar Kultúra Lovagja írta. Nagy szeretettel ajánlja a könyvet minden olvasni szerető hívő és nem hívő embernek, majd ezzel a kívánsággal fejezi be gondolatait:

„Kívánom, hogy az olvasók találják meg ezekben az írásokban, versekben az értéket, amit az író közöl. A Szentlélek segítségével érezzenek rá életük szeretetmorzsáira, hogy lelkükben megerősödve megtalálják az utat, mely Istenhez vezet.”

A könyv megvásárolható és megrendelhető a szerzőnél. Elérhetőség: lorinczas@gmail.com, vagy a Sarolta Aranka Lőrincz Facebook oldalon.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)