Pellegrini: Jó lenne, ha megválasztott házelnöke lenne a parlamentnek

Idehaza és a külföld számára is pozitív jelzés lenne, ha rendesen megválasztott házelnöke lenne a parlamentnek – mondta a TASR-nek adott interjúban Peter Pellegrini államfő. „Ha még most is kormánypárti politikus lennék, az egyik alapfeltételnek azt szabnám, hogy addig nem mozdulunk tovább, amíg nem lesz házelnök. Azt hiszem, nagyon gyorsan megoldódna a helyzet” – jelentette ki Pellegrini.

Hozzátette, államfőként annyit tehet, hogy nyilvánosan és nem nyilvánosan is arra ösztönzi a kormánypártokat, hogy oldják meg a dolgot.

„Azt hiszem, már a választók is értetlenül nézik, hogy a kormánykoalíció nem tudja betartani a világos szabályokat és a korábbi megállapodás szerint házelnököt választani”

– folytatta az államfő.

A házelnöki poszt áprilisban üresedett meg, miután Peter Pellegrini megnyerte az államfőválasztást. A koalíciós szerződés szerint a Hlas-SD-t illeti a poszt, a párt Richard Rašit jelölte, de Andrej Danko, az SNS elnöke is bejelentette rá az igényét. Arra hivatkozott, hogy a Hlasé lett az államfői poszt, ezért a házelnöki az SNS-t illeti.

Viszont december 30-án az SNS közölte, hogy a következő parlamenti ülésen támogatni fogja a Hlas-SD jelöltjének megválasztását és Danko többé nem tart igényt a posztra. Indoklása szerint végleg le kell zárni ezt a kérdést, hogy a nemzetállami érdekekkel és a koalíción belüli problémák megoldásával lehessen foglalkozni.

TASR