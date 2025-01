Jön az első elődöntő: megújult produkciókkal tér vissza a Csináljuk a fesztivált!

A Duna népszerű zenés showműsora, a Csináljuk a fesztivált! negyedik évada az első elődöntővel folytatódik január 11-én, 19:35-től. Az adásban az évad eddigi kedvencei megújulva térnek vissza, hogy lenyűgözzék a zsűrit és a közönséget. Tíz korszakokon és stílusokon átívelő magyar sláger mérettetik meg egymással, közülük csak 3 juthat be a döntőbe.

Újra felcsendül a Csináljuk a fesztivált! negyedik évadának eddigi 30 legjobbja, hogy az elődöntő adásokban korszakos bontás nélkül, sláger a slágerrel mérettethesse meg magát. A folytatásban megújulva tér vissza a színpadra 10 produkció, annak érdekében, hogy hangzásban és látványban is új árnyalatokat kaphassanak a közönségkedvenc szerzemények.

Az első elődöntőben olyan ikonikus dalok hangoznak el, mint az Azért vannak a jó barátok Pál Dénes érzelmes előadásában, vagy a Hello című Ákos-sláger Keresztes Ildikótól. Az Árva fiú szívhez szóló balladája ismét Tóth Vera lenyűgöző hangján kel új életre, míg az Álmodtam egy világot című Edda-klasszikussal Koós Réka emeli a műsor fényét.

Könnyfakasztó pillanatokat ígér a Könnyű álmot hozzon az éj című dal Szabó Előd előadásában, ahogy az Így szólt hozzám a dédapám című Skorpió-sláger is Ördög Tibor „Csipa” tolmácsolásában. A Szeressük egymást gyerekek Faragó András „Topi” által hirdeti ismét a közösség erejét, és a Már nem szédülök is új köntösben kerül a nézők elé, a korábbi válogató egyik vidám pillanatát idézi fel László Evelin és Bűdi Szilárd. Játékos humorral színesíti a műsort az Asszonykám, adj egy kis kimenőt Sári Évi és Kálloy Molnár Péter duójában, és még a korábbinál is nagyobb lendülettel hangzik fel a Ringasd el magad című LGT-sláger Baricz Gergőtől.

Az elődöntőben a zsűri és a közönség közösen dönt arról a három slágerről, amely továbbjuthat a döntőbe, ahol kiderül, melyik magyar sláger lehet a negyedik évad legjobbja.

Csináljuk a fesztivált! – első elődöntő – január 11-én, 19:35-től a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma