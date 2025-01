A legjobb nyolc közé kerülést vette célba a férfi kézilabda-válogatott

A kedden, azaz holnap kezdődő férfi kézilabda-világbajnokságon a magyar férfi kézilabda-válogatott hivatalos célja, hogy bejusson a negyeddöntőbe, ami a legutóbbi két világbajnokságon is összejött. Ez reális cél most is, sőt, ez a csapat akár merészebb álmokat is szőhet. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy az egyenes kiesési szakaszban már a legerősebb csapatok is szembejöhetnek. Két évvel ezelőtt épp a későbbi győztes Dánia búcsúztatta a csapatot.

A magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnokság előtt Szerbiával hangolt a tornára. A déli szomszédokkal két felkészülési mérkőzést is játszott a csapat. Chema Rodríguez szövetségi kapitány szerint több szempontból is hasznos volt mindkét találkozó.

A magyar fiúk több új taktikai elemet is gyakorolni tudtak, továbbá a délszláv csapat hasonló játékstílust képvisel, mint a válogatott első világbajnoki csoportellenfele, Észak-Macedónia.

Az első mérkőzés – amely Zombor városában került megrendezésre – végeredménye 31–31 lett, viszont a két nappal későbbi szegedi visszavágón a magyar fiúk 28–23 arányú győzelmet arattak. Szerbia 2016 óta nem tudott győzni Magyarország ellen. Mindkét mérkőzés elérte a célját, hiszen a csapat gyakorolni tudott többek között egy „újítást” is, ami nem más, mint a hat-hat elleni két beállós játék.

Ez a stílus a csapatnak leginkább Rosta Miklós és Bánhidi Bence képességei miatt fekszik, mivel mindketten klasszis beállók, amit már nemzetközi szinten is bizonyítottak. Viszont még nem biztos, hogy a csapat már a világbajnokságon is alkalmazni fogja ezt a taktikát, hiszen ahhoz, hogy üzemképes legyen, többet kell gyakorolniuk, ám egy merész húzással az ellenfeleket könnyen be lehet csapni vele.

A magyar csapat január 15-én, szerdán kezdi meg szereplését a világbajnokságon. Az első csoportellenfél a már említett Észak-Macedónia lesz, mely válogatott legutóbb 2003-ban győzte le Magyarországot.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy egy világversenyen az első mérkőzés mindig meghatározó, és bár az észak-macedónok papíron gyengébb játékerőt képviselnek, ugyanakkor kellemetlen ellenfélnek számítanak, így minden bizonnyal meg kell küzdeni ellenük a két pontért.

A mieink számára a következő csoportellenfél Guinea csapata lesz, majd két nappal később Hollandiával csapnak össze. Mindhárom csoportmérkőzés a horvátországi Varasd Arénában kerül megrendezésre. A csoportból az első három helyezett válogatott jut tovább.

A magyar férfi kézilabda-válogatott csoportmérkőzései a világbajnokságon:

Január 15., szerda 20:30 Magyarország–Észak-Macedónia

Január 17., péntek 20:30 Magyarország – Guinea

Január 19., vasárnap 20:30 Magyarország–Hollandia

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma