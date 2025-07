Ma rajtol a vizes világbajnokság Szingapúrban

Ma hivatalosan is kezdetét veszi a 22. vizes világbajnokság Szingapúrban, ahol hat sportág – úszás, vízilabda, nyíltvízi úszás, szinkronúszás, műugrás és óriás-toronyugrás – legjobbjai mérik össze tudásukat. A rangos esemény eredetileg Kazanyban kapott volna helyet, ám az orosz-ukrán háború miatt végül a délkelet-ázsiai ország vállalta a rendezést, ezzel története során először ad otthont a vizes sportok legrangosabb viadalának.

A szervezők tájékoztatása szerint több mint 200 ország 2486 sportolója vesz részt a versenyeken, amelyek egészen augusztus 3-ig tartanak. A vízilabda-tornák már a nyitó napokban kiemelt figyelmet kapnak, mind a férfiaknál, mind a nőknél rendkívül kiegyenlített mezőny ígér izgalmakat.

Női válogatott: fiatal keret, rekorder kapitány

A magyar női vízilabda-válogatott ma, magyar idő szerint 14.45-kor a világkupa-győztes Görögország ellen kezdi meg szereplését. A csoportban ezt követően Japánnal és Horvátországgal találkozik majd. A fiatalított keretben nyolc játékos maradt meg a tavalyi, ezüstérmes csapatból, a vezetőedzői feladatokat Cseh Sándor látja el, aki első világbajnokságára készül szövetségi kapitányként.

Különleges pillanat vár Keszthelyi Ritára: a Ferencváros klasszisa tizedik világbajnokságán vesz részt, ezzel beéri a férfi csúcstartó Varga Dénest.

A magyar női válogatott eddig 17 vb-részvételből hatszor állhatott dobogóra, legutóbb 2023-ban Dohában szerzett ezüstérmet.

A Görögország elleni mérleg vb-szinten eddig makulátlan (ötből öt győzelem), ugyanakkor az elmúlt két Európa-bajnokságon és a legutóbbi világkupában a hellének bizonyultak jobbnak. Viszont a legfrissebb találkozón, a SEAT Kupán magabiztos, 20–11-es magyar siker született, ami reménykeltő a mai rangadó előtt.

Férfi válogatott: fiatal lendület és világbajnoki rutin

A Varga Zsolt vezette férfi válogatott szombaton kezdi meg szereplését Ausztrália ellen, majd Japán és Spanyolország következik a csoportban. A keretben kilencen ott voltak a 2023-as fukuokai világbajnok csapatban, valamint nyolcan a párizsi olimpiai keretben is szerepeltek.

Négy vb-újonc is bizonyíthat: a két kapus, Csoma Kristóf és Mizsei Márton mellett Nagy Ákos és Vismeg Zsombor is most debütál világbajnokságon.

A csapat gerincét tapasztalt játékosok, például Jansik Szilárd, Fekete Gergő és Angyal Dániel adják, de a fiatalabbak, mint Molnár Erik és a Vigvári testvérek (Vendel és Vince) is kulcsszerephez juthatnak. Vince Barcelonetába szerződése óta vezéregyéniséggé vált, míg Vendel a fukuokai vb és a horvátországi Eb után újra a válogatott egyik meghatározó alakja.

A rutinos és fiatal játékosok egyaránt profitálhatnak az új szabályok által megnyíló gyorsabb, dinamikusabb játékból, amely a magyar válogatott hagyományosan technikás stílusának is kedvez.

Varga Zsolt együttese 2023-ban aranyérmet nyert, de az elmúlt év hullámzó szereplése után most újra bizonyítani szeretné, hogy a világ élvonalába tartozik.

A világbajnokságra készülő magyar csapatok célja nem lehet más, mint a legjobbak közé kerülni – és ha minden jól alakul, akár újabb éremmel gazdagodni a vizes sportok legnagyobb ünnepén.

A magyar válogatottak csoportmérkőzései

Nők:

• Július 12., péntek, 14.45: Magyarország–Görögország

• Július 14., vasárnap: Magyarország–Japán

• Július 16., kedd: Magyarország–Horvátország

Férfiak

• Július 13., szombat, 11.35: Magyarország–Ausztrália

• Július 15., hétfő, 7.45: Magyarország–Japán

• Július 17., szerda, 14.45: Magyarország–Spanyolország

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma