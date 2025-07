Lakatos Bandi személyében új futballcsillag jelent meg a zselízi focivilág egén?

Nem semmi gólmutatót produkált egy fiatal zselízi tehetség az AC Nyitra III. ligás U15-ös csapatában. Az elmúlt szezonban 23 mérkőzésen 81 gólt termelt Lakatos Bandi, ami meccsenként 3,52 gólos átlagot jelent. Ha még jobban le akarjuk bontani, akkor ez azt jelenti, hogy mintegy 18 percenként betalál a kapuba, ami azért valljuk be nem mindennapi teljesítmény.

Csapatával bajnok lett a Hummel Ligában és természetesen a gólkirályi címet is bezsebelte. Mindezt úgy, hogy minden alkalommal 70 kilométert utazik Zselízről Nyitrára, hogy eljusson edzésre vagy meccsre. Minden bizonnyal elérte volna a száz gólt is, de a sok utazás miatt edzője több alkalommal is hamarabb lehozta őt a pályáról.

A zselízi magyar tannyelvű alapiskola 14 éves büszkesége a zselízi VSK-ban ismerkedett meg a labdarúgással, majd 2024 őszén egy vendégmérkőzésen laza mesterhármast szórt a nyitrai csapatnak, akik miután felocsúdtak a pofonból, nem is tétlenkedtek sokáig és leigazolták a gólvágót. A szezon során 46 gólt még Zselíz színeiben, további 35-öt pedig már nyitrai mezben szerzett.

A szakemberek szerint a pályán tanúsított gólérzékenysége, technikai tudása és ösztönös játékintelligenciája már most kiemeli a mezőnyből. Ezekután egyáltalán nem meglepő, hogy állítólag a DAC fontolgatja a szerződtetését.

„Lakatos óriási tehetség. Rendkívül gyors, és a labdával olyan dolgokra képes, amiket még felnőtt játékosok sem tudnak. Nem okoz neki gondot ollózós gólt rúgni, vagy egy-egy szituációban mesterien megállítani a labdát, becsapni a védőt, eljátszani a lövést, és leültetni a kapust. Fejjel is gyönyörű gólokat szerez – nyilatkozta róla a MyNitra.Sme.sk-nak Marián Tvrdoň, az AC Nitra U15 vezetőedzője, aki nem győzi dicsérni a zselízi tehetséget.

Hozzátette: „Valahányszor akár csak edzésre jött, nemhogy meccsre, kimondottan örültünk neki. Élmény nézni, mit művel a pályán. Néha vissza is kellett fogni, meg kell tanulnia uralni a temperamentumát. Nagyszerű játékos válhat belőle”.

„Ő a mi Ronaldónk! Ha megőrzi a józan gondolkodását, még sokra viheti” – mondja Džemil Šefkii, az AC Nitra egyik alapítója.

Ha sikerül elsajátítania a profi mentalitást és tartani ezt a fejlődési pályát, akkor a kérdés nem az, hogy hallunk-e még róla, hanem hogy mikor és hol robban be végleg?

Csonka Ákos, Felvidék.ma