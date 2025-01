Nyitva van az aranykapu…

A révkomáromi GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes továbbra is várja soraiba az énekelni-muzsikálni vágyó új tagokat.

A GAUDIUM az Egressy Béni Vmk és a Jókai Mór Alapiskola együttese, amelyet a nevezett iskola gyermekkarának egykori leglelkesebb tagjai – 23 évvel ezelőtt – alapítottak; azok, akik már gyermekként megszerették a közös éneklést, muzsikálást, és felnőttként is örömmel, azaz gaudiummal művelik azt – innen az együttes neve is: GAUDIUM.

Az együttes versenyeredményekkel nem dicsekedhet, mert azokon nem vesz részt; saját rendezvényeit – adventi koncert, VOX HUMANA – a komáromi énekkarok tavaszi hangversenye, nemzetközi baráti kórustalálkozók, emlékestek, szórakoztató dalestek –, valamint a meghívásos fellépéseket részesíti előnyben.

Szoros baráti kapcsolatot tart fenn a dr. Simek Viktor vezette Zsérei Zoboralja női karral, a Farkas Pál karnagy úr által vezetett váchartyáni CANZONETTA női karral, a Mgr. Jaroslava Štěpánková karnagy vezette morvaországi zábřehi Slavice női karral.

Az eltelt évek során a GAUDIUM rendszeres közreműködője volt a helyi Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület rendezvényeinek. Megtisztelő meghívásoknak tett eleget, adott műsort olyan felettébb rangos országos rendezvényeken, mint a II. Országos Szent István Király Ünnepség Deákiban s csakúgy a VIII. Nemzeti Összetartozás Ünnepségén Éberhardon.

A GAUDIUM megalakulása óta polgári társulás, s egyben a helyi Egressy Béni Vmk együttese is; ezáltal mind anyagilag, mind jogilag biztosított rendszeres tevékenysége.

Mint iskolai együttes „évadát” szeptemberben indítja és júniusban zárja. A 2024/25-ös évadban tervezett és megvalósult rendezvények:

Október 5., baráti kórustalálkozó Magyarországon – Váchartyánban. A Farkas Pál karnagy úr vezette CANZONETTA női kar – júniusi révkomáromi szereplése viszonzásaként – hívta meg mind a zsérei női kart, mind a GAUDIUMOT vendégszereplésre. A hangverseny színes, változatos műsora nagy tetszést aratott. A vendéglátók gazdagon viszonyozták a júniusi révkomáromi vendégszereplést.

November 30., Szolnok – a GAUDIUM ott is bemutatta II. Slágermúzeumát – Szeressük egymást gyerekek c. dalestjét. A műsor összeállítója, az elhangzott Seress Rezső-dalok feldolgozója és hangszerelője (a Szolnokon élő) révkomáromi születésű orvosdoktor Dobi Ákos. A színházias jellegű műsorban Seress Rezső megszemélyesítője is a doktor úr. Az előadás, csakúgy, mint a 2023 márciusában a „premier” Révkomáromban, Szolnokon is nagy sikert aratott.

December 6-án került sor az együttes már hagyományos adventi hangversenyére, melynek szereplői a jókais énekkarok: a Kicsinyek Kórusa – Pfeiferlik Annamária vezetésével, a Gyermekkar – Juhász Mónika karnaggyal az élén, a GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes Grassl Ferdinánd és Stirber Lajos vezetésével.

Dráfi Mátyás, Kossuth-díjas művészünknek köszönjük a hangverseny ünnepi hangulatát fokozó versmondását, a MAI – Fekete Éva tanárnő növendékeinek – Keserű Orsolya, Búzás Eszter, Paulína Selčánová, Lelkes Jázmin – fuvolakvartettjének pedig a nívós produkciókat. Az énekesek – a kórust kísérő hangszereseknek – Fekete Éva tanárnő és növendéke Búzás Eszter, Grassl Ferdinánd, Fekete Vince, Uhrin Andrea, Siposs Jenő – tanároknak köszönik, hogy szakavatott közreműködésükkel ez alkalommal is emelték a hangverseny fényét.

Nagy örömmel vettük – és köszönjük – Nagy Miskó Ildikó világhálón megjelentetett írását, miszerint „Kihagyhatatlan a lélekcirógató kórushangverseny a komáromi adventből…”

Január 4., Szenc – a révkomáromi TEATRUM színházi PT és a GAUDIUM vegyes kar előadása – Szeressük egymást gyerekek c. dalestje. Felettébb megtisztelő, hogy a műsort befogadta a Dráfi Mátyás Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Komáromi Jókai Színház Örökös Tagja által irányított TEATRUM.

A szenci magyarok weboldala többek között, így méltatta az előadást: „Nagy sikerrel mutatta be A Teátrum színházi polgári társulás és a révkomáromi Gaudium vegyes kar a Seress Rezső zeneszerző és zongorista életét bemutató műsorát… A Gaudium vegyes kar összeállítása közelebb hozta a nézőt Seress Rezső személyének megismeréséhez, és nemcsak dalain keresztül. A közönség szűnni nem akaró tapssal jutalmazta az előadást. Búcsúzóul együtt énekeltük a Szeressük egymást gyerekek c. örökzöld slágert. Nagyon jól szórakoztunk.”

A dalest bemutatásának további helyszínei: Ógyalla 2025. február 1., Bátorkeszi február 15., Párkány február 16., Búcs február 23., Érsekújvár március 1., Naszvad március 22.

A GAUDIUM-ra váró további tevékenység: március 14. közreműködés a komáromi óvodák és iskolák – Református óvoda, Jókai Mór Alapiskola, Selye János Gimnázium, Selye János Egyetem – Szabadság című – ünnepi műsorában. Április 25. XXIII. VOX HUMANA – a komáromi énekkarok: a Selye János Egyetem CANTUS IUVENTUS női kara – karnagy Orsovics Yvette, a Csemadok Komáromi Városi Alapszervezete és az Egressy Béni Vmk CONCORDIA vegyes kara – karnagy Stubendek István, az Egressy Béni Vmk és a Jókai Mór Alapiskola énekkarai – tavaszi találkozója – hangversenye. Május 31., Vendégfellépés a CONCORDIA vegyes kar megalakulásának 45. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi hangversenyen.

Továbbra is minden érdeklődőt szeretettel vár rendezvényeire és soraiba. Próbáit kedd esténként 18 órától 20 óráig az Egressy Béni Vmk-ban tartja.

Megszívlelésre Kodály Zoltán üzenete: „A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét s ami benne van érték, azt mind meghatványozza.”

A szerző a Gaudium karnagya.

Stirber Lajos/Felvidék.ma