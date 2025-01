Ádám Zita köszöntése pedagógiai miniprojekttel képeken

Ádám Zita ma tölti be 80. életévét és ezt a születésnapot számára a Rimaszombati, a Nagyrőcei, a Rozsnyói és a Losonci Területi Választmányok igazán emlékezetessé tették.

Gyurán Ágnes vezetésével pedagógiai miniprojekttel készültek, amit az alapszervezetek segítségével be is mutattak. Gondolattérkép is készült, amihez a szavakat, mozaikszavakat, fogalmakat az alapszervezetek vezetői, képviselői fejtették ki.

A mozaikszavak, amelyek sora nagyon hosszú lehetne, s mind Ádám Zitát jellemzik a következők voltak: SZMPSZ; magyarságtudat; nemzetnevelő; értékteremtő; lámpás; a magyar iskoláinkban és óvodáinkban folytatott minőségi oktatás; nagykövet; mentor; segítőkész; tekintély; tisztelet; példakép; etalon; örökifjú; pedagógus; pályázatok, Pro Scolis, RPK, továbbképzések, nyári egyetem, pedagógiai projekt, Gömöri Hagyományok Hete….

Pósa Homoly Erzsó felvételei

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)