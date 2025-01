Léva és a borászat

Léva városának egy kevésbé ismert történelmi szegmensével ismerkedhettek meg mindazon érdeklődők, akik részt vettek a Lévai Szépítő Egylet január 21-ei ismeretterjesztő programján. A város történelmi értékeivel is foglalkozó egylet rendezvényén a jelenlévők a Lévai Városi Pince kiállítóhelyet járhatták körbe, majd a Kúdel Pincészet borait kóstolhatták meg a város központjában lévő több mint háromszáz éves pincéjében.

Mint a kiállítás megtekintése előtt a szervezők kifejtették, Léva városában nagy múltra tekint vissza a borászat, a borkészítés. A városban és környékén több mint száz pince található, viszont minderről még a helyiek is igen keveset tudnak. Ezért is szervezték meg a borkóstolóval egybekötött ismeretterjesztő rendezvényt.

A Hősök tere egyik polgárházának alagsorában alakították ki a Lévai Városi Pince kiállítóhelyet. Az épület a város egyik legöregebb háza, mely alatt az egyik uradalmi pincét alakították ki. A kiállítótér kialakításában a lévai Barsi Múzeum is segédkezett.

Mint Denis Marosy idegenvezető kifejtette: a borászati szakkiállítást több mint egy évtizednyi munkával rendezték be.

A tárlat a borászat történelmét eleveníti fel. Több mint 100 esztendős segédeszközök garmadája látható az egyes pincehelyiségekben.

A falakon több fotográfia is megörökíti az egykori lévai borgazdálkodást és a hozzá tartozó szakmákat. Egy későbbi képriportban bővebben is bemutatjuk a nem mindennapi tárlatot.

A kiállítótér sajnos nem fogadja állandó jelleggel az érdeklődőket. Előzetes egyeztetés alapján kereshető fel. Tán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a késő délutáni programra igen sok lévai és környékbeli látogatott el, köztük Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alispánja.

Mint elhangzott, a szőlőtermesztés szempontjából a város igen kedvező talajon fekszik.

A város és környéke tektonikus lemezek törésvonalán helyezkedik el. A vulkanikus kőzetek az őstenger maradványaként felhalmozódó homokos talajjal keverednek. Ez a többnyire homokos talaj nagyon is megfelelő a szőlészet kialakítására

– magyarázták.

A közeli garamszentbenedeki apátság szerzetesei kezdték a szőlőművelést a környéken. A mai város területének egy részén egészen a közelmúltig folytattak szőlőtermesztést.

A történelmi belváros szélén található kálváriadombot többnyire szintén szőlőtőkék foglalták el, ahogy a mai város egyes külső területeit, vagy a jelenlegi kórház és rendelőintézet térségét.

A szőlőtermesztés és a borászat igényelte a pincék meglétét is. Több uradalmi pincét alakítottak ki a városban.

A lévai vár 13. század második felében elkezdett építése már összefüggött az első pincék kialakításával is. A lévai vár pincéjének első írásos említése 1557-ből származik.

A vár ebben az időben Habsburg I. Ferdinánd császár birtokában volt. A fennmaradt összeírás szerint a vár pincéjében mintegy 43 ezer liternyi bort tároltak 57 boroshordóban. A vár pincéjét 1709-ig használták. A Rákóczi-féle szabadságharc idején a várral együtt a pince is jelentős károkat szenvedett, amikor a kurucok felrobbantották az említett létesítményeket.

A vár uradalmi pincéi mellett fokozatosan alakították ki a további pincéket is városszerte. A tehetősebb lévai polgárok, urak rendelkeztek szőlészettel és pincékkel is. A 19. század második felében a város történetében igen jelentős helyet elfoglaló Schoeller família is rendelkezett pincével.

A város fellendítésében is jeleskedő család a kor klasszikus szőlőfajtáit termesztette a kálváriadombon. A pincéjük is a kálvária alatt volt. Az 1890-ben megjelenő filoxéra tönkretette a Schoellerék borászatát is. Az egykori pincéjüket ma a lévai borászati vállalat használja.

Ugyancsak a régebbi jeles pincészetekhez tartozik a rendelőintézet és a kórház tövében lévő Kudel Pincészet. Az úgynevezett Báti-domb tövében a 18. század elején kezdték kivájni a pincéket.

A legtöbbjüket a 20. század közepéig használtak. Napjainkra csupán két pince maradt fenn. A Kúdel Pincészetnek is közel háromszáz éves múltja van.

A 10–12 fokos állandó hőmérséklet nagyon megfelel a borok tárolására. A rendezvény résztvevői meg is kóstolhatták az itt tárolt finom nedűk különböző évjáratait.

Napjainkra már háttérbe szorult a szőlőtermesztés és a borászat a városban.

A Nyitrai borvidékhez tartozó Léva megmaradt pincészetei minőségi borokat állítanak elő.

A Lévai Szépítő Egylet különböző tematikájú rendezvényeket szervez az önkéntes munka mellett, mindezzel az egykori polgári Léva miliőjét elevenítve fel. Legutóbb például az operett és Léva kapcsolatát taglalták. Hathatós támogatásnak és az önkéntes munkájuknak köszönhetően újult meg a történelmi sétány a kálvária tövében.

Pásztor Péter/Felvidék.ma