Megújul a lévai Schoeller park

A lévai régi városi park, közismert nevén a Schoeller park felújítására a város támogatást igényel. A városháza tájékoztatása szerint a városi képviselők a kérvényezés benyújtását a decemberi ülésükön hagyják jóvá. A vissza nem térítendő támogatást a Beruházási, Területfejlesztési és Informatizációs Minisztériumtól igénylik majd.

A támogatás összege a teljes munkálatok 92 százalékát fedezné, amely 1. 005 225 eurót tesz ki, miközben a felújítás teljes költsége előreláthatóan 1. 092 636 euró lesz. Léva városa 87. 411 euróval járul hozzá a költségekhez.

A felújítás kezdeményezésének idején a városi képviselők által jóváhagyott eredeti összeg az egész projekt megvalósítására 1. 066 270 euró volt. Akkor a támogatást 980 968 euróra kérték, a város hozzájárulását pedig 85 302 euróban állapították meg.

„A költségek, beleértve a támogatás és a város hozzájárulásának összegét is, azért emelkedtek meg, mert 2025 januárjától növekszik az ÁFA mértéke” – indokolta az önkormányzat.

A park revitalizációja magába foglalja a járdák átépítését, a park új kerítésének, kapujának kivitelezését, a közvilágítás felújítását, apró építési munkálatokat, ruhatár létesítését.

A munkálatok során füvesítésre, pázsitok kialakítására, virágok, évelő növények, örökzöldek, bokrok és fák telepítésére is sor kerül.

Fontos része lesz a revitalizációnak a lefolyócsatornák kialakítása, a vízvisszatartás biztosítása.

Új elemként pedig a látogatók a Schoeller-család egykori kastélyának rekonstruált képét is megtekinthetik.

Az 1867-ben Léván megtelepedett német származású család bécsi ágának két tagja több irányú, de főleg mezőgazdasági vállalkozásba kezdett, sikeres munkálkodásuk nyomán a városban és a környéken is jelentős fejlesztések történtek, számos, ma is meglevő épületet ők építtettek. A 20. század elején ugyancsak ők építtették ki a maga korában, de később is nagyon látványos városi parkot. A családról és a kastélyról az alábbi cikkünkben írtunk bővebben.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)