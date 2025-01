Drámai végjáték: óriásit küzdött, de nem jutott a négy közé a magyar kézilabda-válogatott

Egy évvel ezelőtt a magyar válogatott legyőzte Horvátországot az Európa-bajnokságon, most viszont a mieink – drámai végjátékban – 31–30 arányban alulmaradtak a társházigazdák ellen a kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjében.

A Zágrábban játszódó találkozó előtt a két válogatott eddigi örökmérlege húsz horvát siker, tizenegy magyar győzelem, valamint öt döntetlen volt. A Zágráb Arénában 15 000 lelkes horvát szurkoló buzdította csapatát.

Meglepetésekkel teli első félidő

A magyar fiúk a „remény színében”, zöld szerelésben léptek pályára. Mindkét csapat lendületesen vetette bele magát a mérkőzésbe, ám az első percekben a horvátok hatékonyabban értékesítették a kínálkozó lehetőségeiket. A magyar csapat a mérkőzés előrehaladtával fokozatosan lendületbe jött, át is vette a vezetést, és egy ponton már négygólos előnyt is felmutatott, 10–6 arányban vezetve. A horvátok azonban ravaszul kihasználták a magyar csapat hibáit, és fokozatosan felzárkóztak, majd ki is egyenlítettek. Az első harminc perc 16–16-os döntetlennel zárult.

Rendkívül szoros második játékrész

A második félidő gólgazdagon kezdődött, mindkét csapat rendkívüli támadószellemmel lépett pályára. A hangulat fergeteges volt, igazi világbajnoki negyeddöntőhöz méltó atmoszféra uralta a Zágráb Arénát. A mérkőzés a továbbiakban kiélezett küzdelmet hozott. A mieink – elsősorban Ilić Zoran góljaival és Bánhidi Bence remek megmozdulásaival – ismét átvették a vezetést, és két alkalommal is négygólos előnyt alakítottak ki. Bartucz László remekül védett a találkozón. A horvátok azonban négygólos hátrányból is visszajöttek, sikerült felzárkózniuk, és a mérkőzés során egyre közelebb kerültek a magyar csapathoz. Az utolsó másodpercek hatalmas izgalmat hoztak. Végül drámai végjátékban, az utolsó másodpercben a horvátok nyerték a találkozót.

Éremért küzdhettek volna a fiúk

A magyar férfi kézilabda-válogatott huszonnyolc év után, 1997 óta először juthatott volna a világbajnokság legjobb négy csapata közé. A nemzeti csapat eddigi legjobb világbajnoki eredménye, és egyben egyetlen érme 1986-ból származik. Akkor a magyar férfiak ezüstérmet szereztek a világbajnokságon.