Budapestre került az ausztrál hungarikagyűjtemény

Bemutatták az Ausztrál Nemzeti Könyvtárból érkezett magyar népzenei és kórusműveket tartalmazó hungarikagyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Országos Széchényi Könyvtárban (MNMKK OSZK) 2025. január 28-án. A 248 tételből álló ausztrál hungarikagyűjtemény érdekessége, hogy kifejezetten magyar zeneszerzők műveit és magyar zenepedagógiai kiadványokat tartalmaz.

Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár kedden, január 28-án Budapesten, az Ausztrál Nemzeti Könyvtárból (NLA) az Országos Széchényi Könyvtárba (OSZK) érkezett, magyar népzenei és kórusműveket tartalmazó hungarikagyűjtemény bemutatóján nyilatkozott.

Kiemelte: a 20. században sok mindent külföldre kellett menekíteni Magyarországról ahhoz, hogy megmaradjanak, ezért hatalmas dolog, hogy visszatérnek hazánkba olyan felbecsülhetetlen értékű iratok, kották és jegyzetek, amelyek Magyarországon már nem voltak meg.

„Magyarország számára a Kodály-módszer az egyik első számú kulturális exportcikk”

– hangsúlyozta Vincze Máté, majd hozzátette: „ma a világ színpadjain azt láthatjuk, hogy a klasszikus zene művelői valószínűleg a magyar Kodály-módszerrel vagy annak valamelyik továbbfejlesztett változatából tanulták meg a zenét és visznek közelebb minket a komolyzenéhez”.

A Kodály- és a Bartók-gyűjtések azért is különlegesek, mert a magyar, illetve a környező népek népzenei hagyományát is integrálták a magyar komolyzenei hagyományba,

és ez az integráció összekapcsolja a népi kultúrát a magaskultúrával, valamint Budapestet a vidékkel – mondta a helyettes államtitkár.

Budapest, 2025. január 28. Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára (b2), Rózsa Dávid, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Országos Széchényi Könyvtár (MNMKK OSZK) főigazgatója (b), Ian Biggs, Ausztrália rendkívüli és meghatalmazott nagykövete (j2) és Laskai Anna zenetörténész, az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti és Zeneműtár csoportvezetője (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

„Nagyon hálásak vagyunk Ausztráliának, hogy a huszadik század rémségei elől menekülő magyarokat befogadták, és támogatták kibontakozásukat, hogy az egyetemes kultúra érdekében is tevékenykedjenek” – fogalmazott Vincze Máté.

A 248 tételből álló ausztrál hungarikagyűjtemény érdekessége, hogy kifejezetten magyar zeneszerzők műveit és magyar zenepedagógiai kiadványokat tartalmaz – mondta Rózsa Dávid, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatója, aki hozzátette: a gyűjteményben szerepelnek iskolai és kórusi használatra kiadott magyar vokális zenék – például Kodály Zoltán és Bartók Béla művei -, gyermekdalos énekeskönyvek, tankönyvek, valamint énekmódszert tanító magyar könyvek is.

„A tételek több mint egyharmada, 87 mű mindeddig nem volt megtalálható a nemzeti könyvtár gyűjteményében”

– mutatott rá Rózsa Dávid.

„Jó ahhoz a kultúrához tartozni, amelynek monumentumai Budapesttől húszórányi repülőútra is értéket képviselnek” – fogalmazott a főigazgató.

„Kodály Zoltán különleges tanítási módszere az egész világot meghódította” – emelte ki Ian Biggs, az Ausztrál Államszövetség rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete, aki hozzátette: elsősorban az alapoktatásban és a kisiskolások oktatásában segíti a zene szeretetének megismerését és tanulmányozását a Kodály-módszer, mely 1973 óta van jelen Ausztráliában, ekkor jött létre ugyanis az „országos Kodály-központ” Kodály Music Education Institute of Australia néven.

Az OSZK írásos összegzése felidézi, hogy 2024. szeptember 30. és október 2. között az ausztráliai Brisbane-ban tartotta meg világkongresszusát a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA), melyen a magyar nemzeti könyvtár is képviseltette magát.

Az Ausztrál Nemzeti Könyvtár a könyvtáros-világkongresszus alkalmából jelentős gesztusként Magyarországnak adományozta a magyar népzenei és kórusművek gyűjteményét – írják.

Az 1935 és 1982 közötti magyarországi, angliai, kanadai és amerikai kiadásokat tartalmazó kollekció 1987-ben, John A. Young sydney-i konzervatóriumi tanár hagyatékaként került az Ausztrál Nemzeti Könyvtárba azzal a céllal, hogy segítse a Kodály-módszert alkalmazó zenetanárokat.

(mti/Felvidék.ma)