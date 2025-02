Felújítják a csetneki gótikus templomot

A Rozsnyói járásban levő csetneki gótikus templomra teljes felújítás vár, a munkálatok összköltsége mintegy 900 000 euró lesz.

A csetneki templomban ebből felújítják a tetőszerkezetet, a talapzatot, restaurálják a sekrestyét, amelyben egy kisebb kiállítást is berendeznek. Az evangélikus egyház lelkésze Jana Hrivniaková, a TASR hírügynökséget továbbá arról is tájékoztatta, hogy a templom előreláthatóan három évig zárva lesz a látogatók és a hívek számára is.

A felújítási munkálatok az időjárás függvényében már a következő hetekben megkezdődnének. A munkákat a Pamarch társaság végzi majd, amely restaurálási és ipari tevékenységgel foglalkozik. A restaurálás fő célja, hogy megoldják a rossz állapotban levő tetőzetet, valamint az épület szigetelését, mert a nedvesedés komoly károkat okozott a középkori építményben.

„A templom teljes felújításáról van szó, átépítik a tetőszerkezetet és a padlózatot. Felújítják a sekrestyét, amely eddig nem állt a hívek rendelkezésére, a felújítás után azonban már oda is bejuthatnak, és megtekinthetik az egyházi dokumentumokat is” – fejtette ki a lelkésznő.

A felújítást a helyi egyház a Gótikus út civil szervezettel együtt készítette elő, amely már régóta foglalkozik a Gömör-Kishont térség egyházi emlékeinek védelmével, felújításával és népszerűsítésével. A csetneki templomban tervezett munkálatok eddig a legnagyobb horderejű befektetések a Gótikus út emlékeinek vonatkozásában.

„Több mint száz éve a templomon semmiféle felújítás nem történt, ezért a munkának nagy jelentősége van a kulturális örökség megőrzése szempontjából, és további terveink is vannak a templom népszerűsítésére” – jegyezte meg Peter Palgut, a Gótikus út civil szervezet munkatársa.

Mivel a templom hozzávetőlegesen három évig zárva lesz, az istentiszteleteket más, ideiglenes helyeken tartják majd. A turisták sem látogathatják, az elmúlt években azonban rendkívül látogatott volt, a nyári hónapokban 3000 látogató is megfordult itt, és nemcsak itthonról, hanem Magyarországról, Lengyelországból, de más országokból szintén.

A rekonstrukció költségét több mint 900 000 euróra tervezik, ehhez a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma 550 000 euróval járult hozzá, a költségeket kiegészíti a VÚB bank alapítványa és a hívek adományozása is, amelyet az evangélikus egyház gyűjt.

A csetneki templom története egészen a 13. századig nyúlik vissza, a történelmi Bubek család építtette, majd a 14. században kibővítették és háromhajós bazilikává alakították át. Belsejében középkori freskók láthatók, amelyeket több, a Gótikus út mentén található templom freskóival együtt az Európai Kulturális Örökség részévé nyilvánítottak. A templom egyben nemzeti kulturális örökség is, ugyanis azzal is büszkélkedhet, hogy két orgonával is rendelkezik. Az egyik a 16. századból származik és a legrégebbi működő orgona az országban.

