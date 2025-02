Szerenáddal ünnepli a házasság hetét a Dankó Rádió

A tavalyi nagy sikert folytatva a Dankó Rádió hallgatói otthonába viszi el az élő muzsikát: a Dankó Szerenád második évadában öt szerencsés házaspárt látogatott meg az ország különböző pontjain Erdélyi Claudia műsorvezető egy cigányzenekarral. A szerenádokat bemutató felvételeket és interjúkat a házasság hetében, február 10. és 16. között sugározza a Dankó Rádió.

Számos hallgató jelentkezett ebben az évben is a Dankó Rádió felhívására, hogy Kolostyák Gyula nótaénekessel és Johan János zenekarával közösen adhasson szerenádot párjának a saját otthonában, kedvenc magyarnótájával. A magyar zene rádiójának jóvoltából Berettyóújfaluban egy házaspár a 60. házassági évfordulóját ünnepelte élő muzsikával, Debrecenben egy harmincas éveiben lévő, gyermekvállalás előtt álló pár tagjai, Tamásiban pedig egy mélyen vallásos, katolikus házaspár szerenádozott egymásnak. Magyarkeszin az éneklés mellett házasságukról is meséltek a vendéglátók, a budapesti szerenádot pedig a Dankó Rádió mellett a Duna Családi kör című műsora is bemutatja február 13-án.

A szerenádozó zenekart minden alkalommal elkísérte a Dankó Rádió szerkesztő-műsorvezetője, Erdélyi Claudia. „Megható volt az a szeretet, amivel a Dankó Szerenád stábját fogadták, beléphettünk a hallgatók otthonaiba, volt, ahol a nappaliban és volt, ahol a kiskonyhában játszott a zenekar a legnagyobb lelkesedéssel. A házaspárok a szerelmes magyar nóták által még inkább megnyíltak, kifejezték egymás iránti szeretetüket és meséltek az életükről megosztva velünk a házasságuk tapasztalatait, örömeit sok-sok tanulsággal” – mondta Erdélyi Claudia. Természetesen nem csupán a stábnak és a zenekarnak, hanem a résztvevőknek is óriási élményben volt részük. „A házaspárok mind rendszeres hallgatóink, a Dankó család tagjai, akik a mindennapokban lelkiekben is kötődnek a szépséges magyarnóták által a műsorainkhoz és az azokban képviselt értékekhez” – tette hozzá a műsorvezető.

A Dankó Szerenád a legszebb szerelemes vallomásokkal és a házaspárok szeretetteljes üzeneteivel február 10. és 14. között, a házasság hetében lesz hallható reggelente a Derűs napot című műsorban. Minden reggel egy-egy nótás-dalos párt ismerhetnek meg a hallgatók, az eseményekről készült kisfilmeket pedig a Dankó Rádió Facebook-oldalán lehet megtekinteni. A vendéglátókkal készült beszélgetések teljes hosszukban a hétvégén, február 15-én és 16-án 19 órától kerülnek adásba a Családunk nótái című műsorban, a legszebb szerelmes magyarnótákkal.

Dankó Szerenád – február 10. és 16. között a házasság hetén a Dankó Rádió műsorán!

(mtva/Felvidék.ma)