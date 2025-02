A pipák története – előadás a Galántai Honismereti Múzeumban

A Galántai Honismereti Múzeumban december óta látogatható a pipakiállítás, melyhez különböző kísérőrendezvények kapcsolódnak. Február 13-án, csütörtökön délután 17 órakor kezdődik Novák Mezőlaky Margaréta, a kiállítás kurátorának előadása közvetlenül a kiállítótérben.

„A kiállításnak és az előadásnak is az a célja, hogy bemutassa a pipázás történetét és a pipázás kultúráját” – vallja a kiállítás kurátora. Maja és inka kultúrákból származó leletek bizonyítják a pipák több ezer éves történetét. Európában a görögök, a rómaiak, a germánok, a kelták és az északi törzsek is használták. A történelem folyamán számos jelentős személyiség hódolt a pipázás szokásának, valamint regények és filmek szereplőinek, sőt mesefiguráknak is jellemző karakterjegye a pipa.

A pipák története c. előadás az azonos című aktuális kiállítás kísérőrendezvénye, amelyen több száz pipát és számos, a pipázáshoz kapcsolódó kiegészítő tárgyat láthatnak a látogatók.

Novák Margaréta szlovák nyelvű előadása 2025. február 13-án, 17 órakor kezdődik a Galántai Honismereti Múzeumban. Belépődíj 2 €.

Novák Mezőlaky Margaréta maga is pipázik, lassúsági pipaszívó versenyek rendszeres résztvevője. Felvidék-szerte számos helyen állította ki az említett pipagyűjteményt. 2004 júniusában például Ipolyvisken mutatták be, 2021-ben pedig a lévai Barsi Múzeumban láthatták. Emellett előadásokat is tart pipatörténet témában. A lévai előadásról ITT olvashatnak.

Bővebb tájékoztatás a múzeum honlapján és a közösségi hálón található.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma