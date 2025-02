Bemutatták A gömöri magyar iskolák története könyvet

Rimaszombatban február 7-én a Csillagházban bemutatták a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja és a Pro Scholis polgári társulás tékája legújabb könyvét, ami szervesen illeszkedik a gömöri pedagógustársadalom szellemi munkájának profiljába.

A gömöri magyar iskolák története kiadványt Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központjának a vezetője szerkesztette.

A könyvbemutatón megjelentek a kiadvány tanulmányírói, az intézmények igazgatói, pár település polgármestere, a mecénások, a támogatók, a sajtó képviselői, s nem utolsósorban a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége képviseletében Fekete Irén elnök asszony, Vörös Mária alelnök és Majer Anna pályázati koordinátor, akik, mint a szerkesztő megjegyezte, türelmes hozzáállásukkal a könyv megszületésének egyik garanciái voltak.

„Ezt a szellemi mélyépítkezést a régióbeli magyar iskolák hálózatának megőrzése, az intézményi minőség fejlesztése, a tanár szakmaiságának emelése, az emberfejlődés útját végigkísérő törődés prezentálása, regionális értékeinek felkutatása, a tevékenység általi tanulás gyakorlása, generációk életének a minőség jegyében történő alakítása, története, a régióismeret mint az identitáserősítés módszerének alkalmazása, példamutató tanárszemélyiségeinek bemutatása, szakmai műhelymunka, a közösségépítés és összetartozás, a hálózatos építkezés példája jellemzi” – mondta Ádám Zita.

Kifejtette, hogy ahogyan a családnak a felmenők ismerete, élete, a hozzájuk kötődő érzelmek, történeteik elbeszélésének élményei, a családi narratívák teremtik meg az összetartó érzelmi kapcsolatot, úgy van ez az iskoláknál.

Minden iskolának ismernie kell az iskolatörténetét.

A könyv elsősorban a régió pedagógusai számára készült, de érdekes lehet a településeken élő családok, szülők részére, hiszen általa betekintést nyerhetnek településük magyar iskolájának gazdag múltjába, nevelési tevékenységének történetébe, neves, példaként megmutatható elkötelezett személyiségeket ismerhetnek meg, ami együtt képet ad az intézmény értékeiről, kultúrájáról.

A könyv elkészülése öt évet vett igénybe, a munkát a tudatos csapatjelleg, hálózatépítés, az egymás történeteinek megismerése vitte előre.

„Ennek az összeállításnak az igénye még az 1990-es évek elején merült fel, amikor tétova kísérlet született az akkori Rimaszombati járás magyar iskolái almanachjának megírására. A mából visszanézve az elmúlt történelmi idők kedvezőtlen politikai állása nem díjazta ezt a munkát, nem mintha most nagyon más lenne a helyzet, de legalább politikai akadálya nem volt, hogy megjelenhessen” – szögezte le Ádám Zita.

Megjegyezte, a cselekvési szabadság opcióként létezik, ami azonban nem párosul támogatási lehetőségekkel. De a közösség ereje csodákra képes.

Úgy véli, a cselekvő ember szellemi potenciálja kimeríthetetlen, a gondolat megvalósításában kreativitása határtalan. És a lényeg a cselekvő emberen van. Büszkén idézte Szentivány Józsefet, akinek emléktáblája a Daxner utcai magyar közösségi ház, a pedagógiai központnak is otthont adó épület falán található: A „nem feladni, itthon maradni, cselekedni, előre nézni” gondolatokat, mert mint

Ádám Zita hozzátette, ebben rejlik a felvidéki magyar szellemiség, amit a régi bölcs eszmének időszerű tartalommal való megtöltésével cselekvési programként lehetne megfogalmazni ma is.

Emlékeztetett, hogy a régióba a 2000-es évek eleje hozta el a régen érlelt tervek megvalósítását, megszülettek az SZMPSZ Rsz REPK szakmai műhelyeinek termékei: a regionális értékekre nevelés kiadványai, A hely, ahol élünk értékkönyv, a gömöri pedagógiai projektek 10 évét összefoglaló kiadvány, a regionális értékekre nevelés módszertani kézikönyve, a szövegértés mint alapkompetencia gyakorlati kézikönyve, a gömöri hagyományok hete programsorozata, az Olvasni jó!, az olvasás szeretetére nevelést megcélzó országos irodalmi vetélkedő megújítása, a pedagógiai projekt produktumait összefoglaló kiadványok, tematikus kiállítások.

A gömöri magyar iskolák történetét, nevelési eredményeit, a tanulói létszám statisztikáját összefoglaló kiadvány 610 oldalon jelent meg.

„Az utolsó fázisban a kézirat tartalmi, nyelvi gondozása Sebők Valika gondos munkáját dicséri. A kész kézirat több mint fél éves fiókbeli csendes életét befolyásolta a tördelés megoldatlansága. 2024 nyarán egy régi iskolatárs sietett a segítségemre, aki díjmentesen felajánlotta kft-je munkatársának szakmai segítségét. A támogató a Pozsonyban élő Mihály Géza volt, a tördelő Peter Repka úr. S a történetnek még nem volt vége, hiányzott a nyomdaköltség. A BGA, az SZMPSZ és a régió mecénási vénával megáldott önkormányzatai, polgármesterei segítsége nélkül a kézirat a fiókban maradt volna” – tudtuk meg Ádám Zitától.

„Egy olyan könyvet ünnepeltünk, amelynek cselekménye itt és most játszódik, és a jelennek szól, de a múltnak és a jövőnek is üzen. Egy olyan kötet – és annak alkotója – előtt tisztelegtünk, amely nem csupán papír és tinta lenyomata, hanem egy közösség múltjának, küzdelmeinek és megmaradásának tanúságtétele. A szerző, szerkesztő Ádám Zita , aki 610 oldalon mutatja be a gömöri iskolák múltját és jelenét. Mesél a sikerekről, az eredményekről, a szép pillanatokat ugyanúgy megvillantja, mint a kudarcokat vagy a dolgok árnyékos oldalát. Munkássága és kitartása nélkül ma mindannyian szegényebbek lennénk. Köszönjük, hogy hittel és szeretettel építi ezt a közösséget, hogy nem hagyja feledésbe merülni azt a kincset, amelyet elődeink ránk hagytak. Az õ szavai, kutatásai és tanítása révén a gömöri iskolák története nemcsak megmarad, de hatni fog a jövő nemzedékeire is.

Hálásak vagyunk Zitának és minden pedagógusnak, aki a hétköznapokban őrzi és továbbadja ezt a szellemi örökséget” – mondta Fekete Irén, az SZMPSZ országos elnöke.

Az alkotók szerint a könyv korántsem befejezett történet. Létrejöttét az a látens szándék is mozgatta, hogy nyomán megszülessenek az egyes iskolák részletes történetei, példaként mint az ajnácskői iskola, a Ferenczy István AI részletes története, a Bátkai Alapiskola portfóliója – nemzeti és emberi önbecsülésünk izmosodása, kisebbségünk történelmének ismerete végett.

