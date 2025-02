Több intézmény is bombafenyegetést kapott

Ma reggel több politikai szervezet és intézmény is bombafenyegetést kapott országszerte. Köztük több párt, a Magyar Szövetség, a Slovensko mozgalom és a Kresťanská únia (KÚ), de az egyes pártok mellett fenyegetést kapott többek között a Szociális Biztosító is. Az országban a bombariadó miatt több városházát is bezártak. Az érintettek azonnal értesítették a rendőrséget, amely megkezdte a szükséges intézkedéseket.

Ahogy az előző cikkünkben beszámoltunk, a Magyar Szövetséghez érkezett névtelen fenyegetés szerint egy furgonba rejtett robbanószerkezetet akartak működésbe hozni a párt pozsonyi székháza előtt.

A Slovensko mozgalom e-mailben kapott értesítést egy tervezett támadásról, míg a KÚ székhelye elé helyezett bombával fenyegették meg a szervezetet.

„A Slovensko e-mailben kapott bombafenyegetést, mely szerint támadást követnek el a székhelye ellen. A mozgalom bejelentést tett a rendőrségen” – közölte Matúš Bystriansky, a mozgalom szóvivője. A KÚ-nak küldött e-mailben az állt, hogy bomba fog robbanni a székhelye előtt. „Haladéktalanul értesítettük a rendőrséget, amely megkezdte az intézkedést” – mondta Katarína Poláčková, a KÚ munkatársa.

A Za ľudí szintén névtelen e-mailben kapott fenyegetést, amit azonnal jelentettek a rendőrségnek. „A politikai pártok ilyen fenyegetését megfélemlítésnek és a demokrácia veszélyeztetésének tekintjük” – közölte Alexandra König, a párt sajtóosztálynak munkatársa.

Az SaS-t szintén e-mailben fenyegették meg a székháza elleni támadással. „Értesítettük a rendőrséget, és felkeresték a pártközpontot” – közölte Ondrej Šprlák szóvivő.

A Szociális Biztosító irodái szintén bombariadó miatt zártak be hétfőn reggel, de a rendőrségi ellenőrzéseket követően már újra kinyitottak, és fogadják az ügyfeleket.

A hatóságok vizsgálják az eseteket, s egyelőre nem közöltek további részleteket a fenyegetések hátteréről.

