Bombafenyegetést kapott a Magyar Szövetség

Ma délelőtt bombafenyegetés érkezett a Magyar Szövetséghez – közölte Magdeme Klára, a párt sajtószóvivője.

A névtelen fenyegető egy furgonba rejtett robbanószerkezettel riogatott, amelyet a párt pozsonyi székháza előtt akart működésbe hozni.

A fenyegetés beérkezését követően a Magyar Szövetség haladéktalanul értesítette a rendőrséget.

További részleteket egyelőre nem közöltek.

***

Az utóbbi időben sorozatban több bombafenyegetés is ért iskolákat és intézményeket Magyarországon és Szlovákiában, de támadás érte a szlovákiai kataszteri hivatal informatikai rendszerét is. Ezek az események nemcsak aggodalmat és zavart okoztak, hanem rávilágítottak a modern technológia által felvetett biztonsági kihívásokra is. A fenyegetők lenyomozása ugyanis több mint kétséges – számos technikai, de még jogi akadályba is ütközik.

Az elkövetők gyakran használnak VPN-eket, Tor hálózatot és egyéb eszközöket, amelyek elrejtik az IP-címet és a helyet, így nehéz visszavezetni a fenyegetéseket egy konkrét személyhez. Sok esetben a fenyegetések titkosított csatornákon keresztül érkeznek, mint például titkosított e-mailek vagy üzenetküldő alkalmazások, amelyek tartalmának visszafejtése vagy megfigyelése szinte lehetetlen a megfelelő jogi és technológiai háttér nélkül. Mivel a fenyegetések gyakran külföldi szerverekről érkeznek, a nyomozás nemzetközi együttműködést igényel, ami lassú folyamat lehet a különböző országok adatvédelmi törvényei és a bürokrácia miatt.