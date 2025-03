Izgalmas átdolgozások formálódtak A Dal 2025 segítőinek közreműködésével

Jazz, swing, népzene, rock és akusztikus zenei műfajokban szólalnak meg A Dal 2025 elődöntős produkciói. Az áthangszerelésekben segítséget nyújtó elismert művészek a stílusok sajátosságairól és a közös munkáról meséltek a közmédia műsoraiban.

Hazánk könnyűzenei kiválóságai, elismert művészei, zenészei segítik A Dal 2025 elődöntős produkcióinak áthangszerelését. A versenyzőket Keresztes Ildikó, Harcsa Veronika, Palya Bea, Karácsony János, Szarka Tamás, Pribojszki Mátyás és Gájer Bálint látja el szakmai tanácsokkal.

A múlt heti első elődöntő tapasztalatairól, sikereiről és a szombaton következő második fordulóban várható előadásokról, valamint a műfajok jellegzetességeiről árultak el részleteket a segítők.

Karácsony János James, a produkciók akusztikus átdolgozásait segítő gitáros, zeneszerző a Családi kör vendégeként szögezte le, csak könnyűnek hangzik az akusztikus előadás, de sok munka és nehéz feladat egy eredetileg más stílusban előadott dalt ebben a hangzásban színpadra állítani. Az LGT legendás zenésze a szombati második elődöntőben két produkció döntőbe jutásáért drukkol, hiszen az ő tanácsai alapján a szintipop duó, az Iceboyz SZERELEMÁNIA, valamint a swingformáció, a Kuna Vali és a HungaroSwing Nincs másik út című dala akusztikus verzióban csendül fel.

Keresztes Ildikó életében a rockzene jelent mindent, a kezdeteket, a jelent és a jövőt – árulta el a rock-áthangszereléseket segítő előadóművész a Család-barát stúdiójában a Dunán.

Az énekesnő által segített egyik produkció már a döntőre készülhet, Szabó Ádám lírai himnusza, az Örök hűség rockos verziója ugyanis a zsűri és a közönség tetszését is elnyerte. „Ismertem Ádám korábbi munkásságát, az elődöntős produkcióját látva azt kell mondjam, az ország egyik legjobb rockénekese is. Szelíd, visszafogott stílusa után most lehengerlően adta elő dalát, a harmonikaszóló pedig izgalmas színfoltja volt produkciójának” – méltatta Szabó Ádámot a Máté Péter-díjas előadó. Számára is tartogat izgalmakat a következő adás, hiszen Borbély Richárd nagyapja emlékére írt, szintén lírai dal rockos arcát mutatja meg segítségével.

Nagy öröm volt Harcsa Veronika számára, hogy a Gypo Circus X Szirota Jennifer Szél úgy beszél… című dala a legmagasabb pontszámmal jutott A Dal 2025 fináléjába az első elődöntőből.

A jazz-átdolgozásban az együttest segítő Bartók Rádió Zenei Díjas, valamint kétszeres Fonogram-díjas művész, a Szakcsi Rádió csatornahangja az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában elmondta, gördülékeny volt a közös munka, a tagok kiváló zenészek és alázattal álltak a feladathoz. „A jazz szabad és rugalmas műfaj, szinte bármilyen dal átdolgozható jazzbe, mert ezerarcú” – fogalmazott Harcsa Veronika, aki Zabos Regina és KÁTÉ Mást ölelj című szombaton elhangzó jazzre hangszerelt daláról annyit elárult, ígéretes produkció várható.

A dalok ugyancsak jazz átdolgozását segítő Pribojszki Mátyás zeneszerző, énekes az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában méltatta A Dal 2025-ben elhangzó produkciók változatosságát, amelyet szólisták, zenekarok, érzelemdús és könnyedebb dalok biztosítanak. Segítségével a jazz dallamosabb „jazzy” változatában színpadra állított KFK a Pinkerstől már szintén készülhet a március 29-i döntőre, ám az Asphalt Horsemen Mesél a szél című dalára még vár az elődöntős megmérettetés. „Kiváló kvalitású zenészekből áll a csapat, áldás volt velük a közös munka. Kíváncsian várom a szombati szereplésüket. Remélem, eljutnak a döntőig, mert érzelmes rockballadájuk leginkább a szimfonikus zenekari kísérettel tudna kiteljesedni”.

„Otthonosan érzem magam ebben a segítő szerepben, hiszen minden nap ezt csinálom. Lett egy iskolám, ahol a hallgatók saját dalt írnak és őket is mentorálom”

– mondta Palya Bea Prima-díjas és kétszeres Artisjus-díjas népdalénekes a Család-barát vendégeként A Dal 2025-ben vállalt szerepéről. „A dalok elsődleges üzenetét helyezzük a középpontba, mert a népzene semmi más, mint a lélek feltörő üzenete, amelyhez társul egy zenei nyelv” – árulta el, milyen elsődleges szempont alapján segíti a fellépők munkáját a dalválasztóban. Szombaton népzenei átdolgozásban hangzik el Bihal Roland Nem felejtem című rockdala. A közös munkáról elmondta, megismerte az előadó érzékeny személyiségét, és megmutatta neki, miként tudja közvetíteni népzenében az eredeti dal dühös érzelmeit.

Az említett produkciókon kívül a szombati második elődöntőben a Kettesben önmagammal a Z!ENEMitől és a Kicsikém a Felvidéki Jazz Landtől swing átdolgozásban igyekszik elnyerni a közönség és a zsűri támogatását. Az együtteseket Gájer Bálint szakmai tanácsai segítik.

A szombaton 19:35-kor kezdődő második elődöntőből még négy produkció csatlakozik a március 29-i döntős mezőnyhöz.

A fináléban nagyzenekarral, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretével hangzanak el a dalok.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma