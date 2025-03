Gabriela Matečnát leváltották a környezetvédelmi tárca államtitkári posztjáról

Gabriela Matečná távozik a környezetvédelmi minisztérium államtitkári posztjáról. A leváltására vonatkozó javaslatot a szerdai kormányülésen terjesztette be Tomáš Taraba (SNS-jelölt) környezetvédelmi miniszter. Ezentúl két államtitkára lesz a minisztériumnak: Filip Kuffa és Štefan Kuffa.

„Javaslatot nyújtottam be a kormánynak Matečná államtitkári posztról való felmentésére vonatkozóan. Ez egy korábban megvitatott javaslat volt, mely összefügg a szervezeti struktúra változásaival, amelyeket a minisztériumban készítek elő. Készen állok arra, hogy továbbra is szakmai együttműködést folytassak Matečnával” – mondta Taraba.

Nagyra értékelte Matečná hozzájárulását az előző vezetés számlájára írható természetvédelmi problémák megoldásához, különös tekintettel a nemzeti parkok reformjára, valamint a kétoldalú együttműködés és külkapcsolatok fejlesztése terén végzett tevékenységét.

Samuel Migal (független) befektetési miniszter közölte, hogy Matečná számára más pozíciót ajánlanak fel, de részleteket nem közölt.

„Ez Taraba miniszter hatásköre. Ő a felelős a jelöléseiért. Joga van államtitkárok kinevezésére és felmentésére” – jegyezte meg.

Rudolf Huliak (független) idegenforgalmi és sportminiszter szerint a megbeszélésen arról tájékoztatták őket, hogy a konszolidációs intézkedéseknek megfelelően két államtitkár is elegendő lesz a környezetvédelmi tárcának. Azt is állítja, hogy Matečná más tisztséget tölt majd be a minisztériumban. „Ez nyilvánvalóan belső megállapodás” – jegyezte meg Huliak.

NZS/Felvidék.ma/teraz.sk