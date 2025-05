Virtute et Exemplo – Erénnyel és példával, ennek a jelszónak a jegyében alapította Klemen Terézia a Szlovákiai Civil Becsületrend polgári társulást 2014-ben, amelyet a Szlovák Belügyminisztériumban jegyeztek be. A következő évben pedig sor került az első Szlovákiai Civil Becsületrend átadására, amelynek sorozata azóta is folytatódik. Az elmúlt évek során az alapítás eszméjének megfelelően olyan személyek kapják meg a rangos elismerést, akik tettekkel, személyes példamutatással munkálkodnak közösségünk sorsának alakításán, jobbításán, sokszor hivatalos elismerés vagy odafigyelés nélkül.

Klemen Terézia alapító, ötletgazda, a kuratórium elnök asszonya az idei, a komáromi Öregvár Lőporos termében megtartott ünnepi rendezvényen és díjátadón ezt így hangsúlyozta köszöntő beszédében: „Légy egy fűszálon a pici él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél.

Társulásunk célja, hogy a mezőben a fűszálakat, a fűszálakon pedig megtaláljuk azokat az éleket, akik megérdemlik az ilyen díjat, akik tevékenységükkel az önzetlenséget, a humánumot és a civil bátorság értékeit képviselik.

Mert mi az értékeket, az értékes emberi cselekedeteket keressük. Ennél a díjazásnál nem számít a politikai hovatartozás, a bőrszín, itt nincs etnikai diszkrimináció, csak az, hogy ki mennyire képviseli és közvetíti az alapvető emberi értékeket.”

A jubileumi alkalom, hiszen tíz éves lett a Becsületrend a Concordia Vegyeskar műsorával kezdődött Stubendek István vezényletével, majd az elnök asszony tartotta meg ünnepi beszédét, a bevezetőben bemutatva az idén megújult kuratórium tagjait, akik a jelölések alapján döntöttek a jelenlegi díjazottak személyéről.

Évek óta örömteli tapasztalat, hogy a díjra a Felvidék minden tájáról érkezik jelölés. Idén egy odaadó, rendkívül tevékeny házaspárt és egy orvostörténészt, sokoldalú szaktekintélyt érdemesítettek a Becsületrend odaítélésére.

Az érsekújvári Strba házaspár, Katalin asszony és Sándor úr munkálkodása meghatározó szerepet jelentett és mindmáig jelent az egész Felvidék kulturális életében és történelmi örökségének megőrzésében. A díjazottak laudációját az őket a díjra javasló Novák Mónika, az Érsekújvári Városi Hivatal kulturális osztályának vezetője tartotta.

Értékelő beszédében részletezte szerteágazó tevékenységüket,

amelyben helyet kapott a publikáció, a könyvkiadás, a várostörténeti séták megvalósítása, a Bibliotheka Kaláka Magánkönyvtár megalapítása és működtetése, valamint számos népszerűsítő program megszervezése.

Bár mindeddig számos díjjal ismerték el igyekezetüket, meghatódva fogadták a Civil Becsületrend kitüntetést, átérezve annak jelentőségét és küldetését.

A másik díjazott dr. Kiss László orvos, orvostörténész, akinek pályáját, irodalmi, történészi munkásságának bemutatását Lacza Tihamér újságírótól, az egykori Hét folyóirat főszerkesztőjétől hallhattuk. Sokrétű ismertetésében egyaránt szólt a díjazott orvosi és irodalmi, illetve történészi pályájáról.

Dr. Kiss László Palástról indult, tanulmányai befejezése után az ipolysági kórházban kezdte orvosi munkáját. Munkába jövet-menet elhaladt Kovács Sebestyén Endre, a kórház alapítájának szobra előtt és hamarosan kutatni kezdte annak életútját, majd azt meg is írta. Így kezdődött, majd azzal folytatódott irodalmi tevékenysége, hogy tovább kutatta és tanulmányozta előbb szűkebb pátriája, majd a szélesebb környék jelentős személyiségeinek, tudósoknak, mérnököknek, orvosoknak szerepét, a közösség érdekében végzett munkáját, eredményeit.

Mára olyan tájékozottság birtokosa, amelyre biztosan számíthat bárki, aki hozzáfordul ismeretekért, tanácsért, tájékozódásért.

Hiszen még a nagy emberek, komoly személyiségek egészségügyi problémáinak feldolgozását is megtette, olvasmányos, szellemes írásai pedig máig gazdagítják folyóirataink hasábjait és persze olvasóit. Hihetetlenül széleskörű munkásságát, kutatói tevékenységét, lapszerkesztői tevékenységét több rangos kitüntetéssel díjazták, most ehhez járult hozzá a kuratórium a Civil Becsületrend odaítélésével.

A díjak, – amelyek Turi Török Tibor alkotásai – átvétele után a díjazottak köszönetet mondtak a kuratórium tagjainak, azoknak, akik a díjra javasolták őket, de nem feledkezve el családtagjaik említéséről sem,

kihangsúlyozva azok támogatását, hiszen a biztos háttér, a segítő családtagok mindig hozzájárulnak a sikeres pályához, a nyugodt alkotáshoz, értékteremtéshez.

A rendezvényt a Concordia Vegyeskar, vaalmint Kékkovács Mara, a Budapesti Operettszánház művésznőjének fergeteges műsora zárta, amelyben ismert operettszámok szerepeltek, még ünnepélyesebbé és egyben szórakoztatóbbá téve a rendezvényt.

Számomra minden díjazott esetében a legrokonszenvesebb a személyiségükből sugárzó szerénység és alázat volt, amellyel munkájukat végzik. És észrevehetően kedvvel, nem lankadó szorgalommal, bizonyára ezért is kísérik tevékenységüket eredmények, amelyek remélhetően a jövőben is folytatódnak.

Benyák Mária/Felvidék ma

A szerző felvételei