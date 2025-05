Varsó nem küld katonákat az esetleges ukrajnai békemisszióba

Sikorski felidézte: ő maga többször is beszélt európai erők ukrajnai szerepvállalásáról a megbízottal, aki most úgy látja, hogy ehhez a kontingenshez a lengyel katonáknak is csatlakozniuk kell. „Ez viszont nem jelenti azt, hogy valóban így lesz” – folytatta a lengyel politikus. Hozzátette: Kellogg „talán túlértékelte” Lengyelország szerepvállalását.