Gróf Andrássy Gyula aláírása bukkant elő Kautzky Armand hagyatékából

Első pillantásra talán értéktelen papírfecninek tűnik egy családi örökségben megbúvó régi levél. Kautzky Armand a Duna délutáni magazinműsorában látható, Örökölt tárgyaink című sorozatában azonban arra figyelmeztet: öröklés esetén mindig forduljunk szakértőhöz, hiszen akár felbecsülhetetlen értékű kordokumentum lehet birtokunkban. Saját családi örökségében ő is egy értékes levélre lelt.

„Szinte minden ember életében elérkezik a pillanat, amikor megörököl valamit az elődöktől. Az értéktárgyak mellett érdemes a családi dokumentumokat is áttekinteni, hiszen én is így leltem rá egy levélre, amin az aláírás és a dátum is több mint érdekes” – kezdte Kautzky Armand, Jászai Mari-díjas színművész, a Duna műsorvezetője az Örökölt tárgyaink állandó házigazdájaként.

A gyűjtőszenvedélyéről is híres színművész egy olyan kordokumentumra lelt hagyatékában, amelyet maga Andrássy Gyula gróf írt alá pár hónappal a kormány megalakulása után.

„Ebben az időben szinte minden papírt aláírtak, ez nem ritka, de ezen a levélen uralkodói ellenjegyzés is van. Váratlanul izgalmas darab emiatt. Nagyjából 150-300 ezer forint közé tehető az értéke”

– jegyezte meg a szakértő. A becsüs hozzátette, műanyag mappa helyett savmentes tartóban kell tárolni az ilyen dokumentumokat, több ablakos paszpartuba helyezve pedig még értékesebb műtárggyá válik.

Bár Kautzky Armand a színjátszást választotta hivatásául, szabadidejében lelkes kincskereső: régiségbörzéken, bolhapiacokon és árveréseken kutatja a múlt szépségeit. A Duna délutáni magazinja, a Családi kör műsorvezetője éppen nagy örömmel merül el a múlt értékeiben szerdánként az Örökölt tárgyaink című sorozatban.

Örökölt tárgyaink – a Családi kör című délutáni műsor új elemeként szerdánként a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma