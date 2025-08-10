Két hónappal a választás előtt az ellenzéki ANO a legtámogatottabb párt Csehországban

Két hónappal a cseh képviselőházi választás előtt továbbra is az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciójának (ANO) a legnagyobb a támogatottsága. A 200 tagú parlamenti alsóházban hat párt, mozgalom és koalíció szerezne mandátumot.

A STEM közvélemény-kutató intézet legújabb országos felmérése szerint, amelynek eredményét vasárnap hozta nyilvánosságra Prágában a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió,

ha most lenne a választás, az Andrej Babiš volt kormányfő által vezetett ANO megszerezné a szavazatok 31,1 százalékát.

A második helyen a Spolu (Együtt) kormánykoalíció végezne 21,3 százalékkal, míg a harmadik helyet a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom foglalná el 13,2 százalékkal.

A legutóbbi, egy hete nyilvánosságra hozott felméréshez viszonyítva az ANO és az SPD támogatottsága néhány százalékkal csökkent, míg a Spolu koalícióé mérsékelten erősödött.

A negyedik helyen a kormánykoalíciós Polgármesterek és Függetlenek (STAN) végezne 10,5 százalékos támogatottsággal, míg az ötödik és a hatodik hely az ellenzéki Kalózpárté 8,1 százalékkal, illetve parlamenten kívüli pártokat tömörítő, a kommunisták által vezetett a Stacilo! (Elég volt!) koalícióé szintén 8,1 százalékkal.

Az ötszázalékos parlamenti küszöb közelében mozog a parlamenten kívüli Motorosok párt 4,9 százalékkal.

A STEM számításai szerint a 200 tagú parlamenti alsóházban az ANO 73, a Spolu 47, a három kisebb párttal együttműködő SPD 27, a STAN 21, Kalózpárt és a Stacilo! egyaránt 16 képviselői mandátumot szereznének. A felmérést július 17-e és augusztus 5-e között készítette a STEM 1551 személy megkérdezésével.

Csehországban október 3-án és 4-én tartják meg a képviselőházi választást.

MTI/Felvidék.ma