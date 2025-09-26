„Duray szellemi hagyatéka nyomán nevezzük a jót jónak, a nemzetit nemzetinek, az árulót pedig árulónak”

A felvidéki magyarság jövőjének záloga Duray szellemi örökségének megőrzése és továbbadása – foglalta össze Somogyi Alfréd, a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) elnöke záróbeszédében a Duray 80 szimpóziumon elhangzottak summáját. Kiemelte, hogy Duray Miklós polgári hagyományt, nemzeti öntudatot és kiállást hagyott ránk, amely egyenességet és gerincességet követel minden tisztességtelenséggel szemben. Talán ez lehet a legfontosabb üzenete, amit tovább kell vinnünk a mindennapokban…

Somogyi Alfréd záróbeszédében a losonci zsinagógában, Duray temetésén elhangzott búcsúztatók egy-egy gondolatát idézte fel. Azért is, mert

a nagy pillanatoknak megvan az a buktatója, hogy a szürke hétköznapok során a fogadkozások megfakulhatnak, s ezért szükséges, hogy minden tiszteletadás alkalmával emlékeztessük magunkat erre az örökségre.

E célból szubjektíven kiemelt néhány gondolatot a temetésen elhangzott beszédekből, és ezek kapcsán fogalmazta meg reflexióit.

Bárdos Gyula temetésen elhangzott gondolatát idézte:

„Duray Miklóssal lehet egyetérteni, vitázni, érvelni, más véleményt megfogalmazni, de nem lehet őt figyelmen kívül hagyni, nem észrevenni.”

Somogyi hangsúlyozta, hogy a magyar közéletnek ehhez az igaz megállapításhoz kell kapcsolódnia. Szükséges, hogy Duray Miklós gondolatait, értékrendjét megismerjék az emberek, különösen a pedagógusok, akik át tudják adni ezt a szellemi örökséget a felvidéki magyarok következő nemzedékeinek. Ezért kérte a pedagógusokat és az őket támogató szervezeteket, hogy gondolják át és dolgozzák ki azokat az oktatási tartalmakat, amelyek bevihetők a magyar iskolák felső tagozataiba és középiskoláiba.

Ezek a tartalmak kisebb részben szóljanak Esterházy Jánosról és Duray Miklósról, nagyobb részben pedig az általuk képviselt értékekről, szabadságharcuk miértjéről és gondolatiságáról.

Hangsúlyozta, hogy ez a magyar nyelvű, magyar tudatú népközösség jövőjének záloga, és egyben Duray rendíthetetlen történelmi hagyatéka.

Gyurcsik Iván temetési beszédéből Somogyi egy másik mondatot emelt ki:

„Polgári hagyományt, nemzeti öntudatot és kiállást hagyott ránk, nemcsak a gondolatok tárházát, hanem emberi tartást, az elnyomás elleni küzdelem kötelességét.”

Hozzátette, hogy ez a polgári hagyomány és kiállás egyenességet, gerincességet jelent számunkra, minden tisztességtelenséggel és aljassággal szemben. Arra buzdított, hogy

Duray szellemi hagyatéka nyomán nevezzük a jót jónak, a nemzetit nemzetinek, az árulót pedig árulónak.

Ez felszabadít bennünket, és a gyermekeink, unokáink számára is ízelítőt ad ezekből az egyenes értékekből.

Forró Krisztián temetési beszédéből idézte:

„Őszintén be kell vallanunk, hogy az ő következetes kiállása sokunkat szembesít a saját gyengeségeinkkel. Amikor a gyorsuló asszimilációnk, a közösségi, gazdasági nehézségeink, a parlamenti képviseletünk hiányának okait vizsgáljuk, nézzünk bele a Duray Miklós által a saját közösségünknek állított tükörbe!”

Somogyi kérte a politikai képviseletet, hogy ezt mind országos, mind regionális szinten gyakorolják. Hangsúlyozta, hogy azok, akikben nincs meg a politikai következetesség csírája sem, és csak önös érdekek vagy magáncélok vezérlik őket, nem szolgálják a közösséget.

„Köszönjük, több ilyen piócára már nincs szüksége a közösségünknek!”

– fogalmazott, arra kérve az érintetteket, hogy szűrjék az aspiránsokat, és tegyenek különbséget a közösségért dolgozók és a közösségből megélni akarók között.

Lezsák Sándortól a következő gondolatot idézte:

„A magyarokért való megmaradásnak pedig a legfontosabb feltétele a magyar iskolák léte, az anyanyelven való oktatás joga és lehetősége. Természetes hát, hogy ez a szilárd követelmény Duray Miklós közéleti gondolkodásában és tenni akarásában is.”

Folytatni kell Duray munkáját a fiatalokkal kapcsolatban, ezért

a SZAKC elnöke javasolta egy felvidéki Duray Miklós Szakkollégium-hálózat létrehozását, hogy a Miklós nevével fémjelzett értékrendben nevelkedhessen fel még több nemzedék.

Somogyi reflektált arra is, hogy sokszor céltalannak vagy értelmetlennek tűnhet a szélmalomharc, különösen, amikor egyesek kettős identitásról beszélnek, vagy azt állítják, hogy az etnikai alapú politizálás ideje lejárt. Ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a komáromi nagygyűlés a szülőföldről szólt, és amikor csüggedünk, erőt kell merítenünk abból, hogy ez a föld a miénk.

„Minket ide nem a gólyák hoztak, nem teherautók, vagy vagonok – azok legfeljebb vittek. Mi itt otthon vagyunk, s ebből nem engedhetünk”

– fogalmazott. Hozzátette, hogy Losonc ugyan átváltozhatott szlovák várossá, de a losonci magyar ember soha nem változhat át szlovák emberré. Amíg egyetlen ilyen ember is van Losoncon, addig mindig kerül egy szál virág Ráday Pál, Kármán József és Duray Miklós sírjára.

Somogyi szerint, ha ezekben az ügyekben sikerül előrelépni, akkor nemcsak szóban őrizzük Duray szellemi hagyatékát, hanem úgy, ahogy azt a koporsója mellett megfogadtuk.

Végezetül egy fontos információt osztott meg: Duray Miklós síremléke elkészült. A márciusi közadakozás lehetőséget adott mindenkinek, hogy hozzájáruljon ehhez a közösségi ügyhöz. Somogyi elmondta, hogy bár

lelkiekben magasabbra tette a mércét, és remélte, hogy Duray egykori politikai ellenfelei vagy politikustársai is élnek a lehetőséggel egy jelképes gesztus megtételére, ebben naivnak bizonyult.

„Lelkük rajta” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a közeledés lehetősége továbbra is nyitva áll, és bárki megállhat egy szál virággal Duray sírjánál, ahol csak hárman lesznek: ő, Miklós emléke, és a mindent látó Úristen.

A síremlék finanszírozásáról szólva Somogyi kiemelte, hogy a legnagyobb támogató Magyarország kormánya volt, amely 24 521 eurót biztosított. A közadakozás során azonban ennél is több, 26 600 euró gyűlt össze, így a teljes összeg 51 121 euró, ami meghaladja a síremlék költségeit. A fennmaradó összegből finanszírozható a síremlék biztosítása és részben Duray hagyatékának rendezése. Somogyi köszönetet mondott minden felvidéki, Kárpát-medencei és tengerentúli adományozónak, akik névvel vagy név nélkül hozzájárultak ehhez a felvidéki magyar ügyhöz. Végül szeretettel invitálta a jelenlévőket 2025. október 8-ára, a losonci református temetőbe, Duray Miklós síremlékének ünnepélyes átadására.

