Csehország eddig 17,4 milliárd korona értékű hadfelszerelést adott Ukrajnának

Csehország eddig 17,4 milliárd korona (278,4 milliárd forint) értékű hadfelszerelést adott Ukrajnának – közölte Petr Fiala miniszterelnök a kormány szerdai ülése utáni sajtótájékoztatóján.

A kormányfő szerint ennek ellentételezéseként Csehország 25 milliárd koronát (400 milliárd forint) kapott egyebek mellett az Európai Uniótól vagy fegyverek formájában az Egyesült Államoktól és Németországtól.

Az Ukrajnának küldött cseh segélyek között tartják számon a hadsereg raktáraiból származó, itthon már nem használható hadfelszerelést vagy az ukrán katonák kiképzését is

– jegyezte meg.

Elmondta: 2022 februárja, tehát Oroszország Ukrajna elleni támadásának kezdete óta, Csehország különféle utakon összesen 3,7 millió nagy kaliberű lőszert adott Ukrajnának. „Az idén már 1,3 millió nagy kaliberű lőszert küldtünk Ukrajnába, ezt az év végéig szeretnénk 1,8 millióra növelni” – fejtette ki.

Az Ukrajna javát szolgáló cseh lőszerbeszerzési kezdeményezést az októberi képviselőházi választások eredményeképpen éppen most születő hárompárti kormánykoalíció élesen bírálja.

Amennyiben az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) tagja lesz a leendő kormánynak, akkor az állami költségvetésből már nem adnak pénzt Ukrajnának fegyverekre – jelentette ki a közelmúltban Andrej Babiš, az ANO elnöke.

A választásokon győztes mozgalom vezetője, aki nagy valószínűséggel a leendő kormány vezetője lesz, azt mondta: Csehország az Európai Unión keresztül fogja segíteni Ukrajnát, másfelől pedig a cseh fegyvergyárak továbbra is adhatnak el fegyvert Ukrajnának.

Rámutatott, hogy

Csehország évente 60 milliárd koronát (960 milliárd forint) fizet be az EU Ukrajnát segítő kasszájába.

Babiš már korábban is több ízben igen szkeptikusan nyilatkozott a cseh lőszerbeszerzési kezdeményezésről, azt állította, hogy az nem átlátható, és csak a magáncégek keresnek rajta. Jan Lipavsky külügyminiszter viszont visszautasította ezeket a bírálatokat.

