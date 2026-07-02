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Viharokra figyelmeztet az SHMÚ, több járásra adtak ki riasztást

SZE
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Csütörtökön elsőfokú viharriasztás van érvényben a Besztercebánya és a Kassa megye több járásában. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) tájékoztatása szerint a figyelmeztetés 10.00 és 18.00 óra között érvényes.

A viharokra vonatkozó riasztás Kassa megyében a Rozsnyói járást, Besztercebánya megyében pedig a Besztercebányai, Breznóbányai, Gyetvai, Losonci, Poltári, Nagyrőcei, Rimaszombati, Nagykürtösi és Zólyomi járást érinti.

A meteorológusok szerint ezekben a járásokban kis valószínűséggel, de előfordulhatnak zivatarok, amelyeket intenzív felhőszakadás és jégeső kísérhet. A csapadék intenzitása elérheti a 20–30 millimétert 30 perc alatt.

„Az intenzív eső átmeneti vízszintemelkedést okozhat a kisebb vízfolyásokon, emellett árvízi jelenségek is kialakulhatnak a vízfolyásokon kívül, például lefolyhat a víz a lejtőkről, sárlavina alakulhat ki, illetve elöntheti a pincéket, aluljárókat és aluljáró-szerű útszakaszokat” – figyelmeztetett az SHMÚ.

A jégeső károkat okozhat a növényzetben. Ha az utakon összefüggő jégréteg alakul ki, az átmenetileg korlátozhatja a közúti közlekedést is.

SZE/Felvidék.ma/TASR

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