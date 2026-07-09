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Fico főleg a független jelöltek győzelmére számít az önkormányzati választáson

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Robert Fico Facebook-oldala

Főleg a függetlenként induló jelöltek győzelmére számítok az őszi önkormányzati választásokon – jelentette ki Robert Fico (Smer-SD) kormányfő. Szerinte a helyi választások eredményei nem lesznek hatással a jövő évi parlamenti választás kimenetelére.

„Az önkormányzati választásoknak nincs komoly hatásuk arra, hogyan alakul az országos politika. A parlamenti pártpolitika éli majd a maga életét, a helyhatósági választások eredménye semmiben nem befolyásolja a következő parlamenti választásig tartó időszakot” – hangsúlyozta a kormányfő arra utalva, hogy helyi szinten az emberek nem párthovatartozás szerint szavaznak, hanem a jelölt ismertsége és az elvégzett munkája alapján.

Éppen ezért azt feltételezi, hogy sokan inkább függetlenként indulnak, és a győztesek nagy része is közülük kerül ki.

Egyúttal hangsúlyozta az önkormányzati vezetők iránti tiszteletét.

„Nehezebb dolgunk van, mint például a parlamenti képviselőknek, akik bizonyos fokig névtelenséget élvezhetnek, viszont helyi szinten mindennel és mindenkivel közvetlenül, személyesen kell szembenézni”

– tette hozzá.

Emellett úgy véli, az önkormányzati rendszert a jövőben meg kell reformálni, megoldást adni a kis falvak jelenlegi problémáira, valamint hatékonyabb és megosztott önkormányzati szolgáltatásokat kínálni.

TASR/Felvidék.ma

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